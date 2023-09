El PSOE duda del interés público de la recalificación de suelo para ampliar el polígono pues ya existe una nave

El PSOE de Ribadumia desveló ayer que la pequeña ampliación del polígono industrial que está tramitando el Concello mediante una modificación puntual del PXOM ya está ocupada en, por lo menos, la mitad. En concreto, por una nave que la documentación no menciona en ningún momento ni aparece en las fotografías ni planos y además, se dice que no hay edificaciones, con lo cual, el grupo opositor considera que se trata de una proceso con “severas irregularidades” y que “non cumpre o principal argumento” para un cambio urbanístico, el interés general o público.



Las gestiones municipales tienen su inicio en marzo de 2022 y esta instalación, que cuenta con un almacén al aire libre, pudo construirse posteriormente, de hecho, este verano estaba en obras. Sin embargo, los socialistas tienen serias sospechas sobre las intenciones de esa modificación para la “recalificación de solo agrario a solo de uso industrial” en un ámbito tan pequeño y en ese punto tan concreto. Ya superó el trámite de informe ambiental de la Xunta y su aprobación inicial iba a llevarse al Pleno ordinario de ayer. Sin embargo, el gobierno local lo retiró porque Somos y Xuntos no recibieron la documentación a tiempo para evaluarla. Pero horas antes, el grupo de Pepe Lede ya le había solicitado más informes municipales para saber porqué la documentación “obvia en todo momento e de forma deliberada” que ya hay una nave construida y los “motivos polos que se oculta”, así como la situación legal de esas instalaciones.

Incluir suelo que quedó fuera

En su propuesta, el Ejecutivo de David Castro expone que el objetivo es regularizar infraestructuras posteriores a la aprobación del PXOM como el sistema viario y una bolsa de 13 fincas de suelo rústico que reúnen las condiciones de suelo urbano de uso industrial pero que “foron excluídas da delimitación” del polígono contemplada en el plan urbanístico. “O interese público da MP –modificación puntual– xustifícase plenamente porque esta proporciona unha solución ás demandas actuais de industrias e veciños, tales como a necesidade de ampliación do Polígono Industrial de Cabanelas, a corrección dun importante erro e as contradicións do documento actual do PXOM” y con el fin último de “potenciar a área como fonte de creación de emprego e riqueza para o municipio e comarca”, añade literalmente.



Pero el PSOE señala que de los 11.000 metros cuadrados a ampliar, “alrededor do 50 % xa está ocupado” por esa nave, que ocupa ocho de las 13 parcelas, así que quedarían libres unos 5.700 metros, lo que le parece escaso para cumplir con esos objetivos y se pregunta: “Estase facendo unha recalificación baseada no interese xeral ou no interese particular de alguén?”. Como prueba de sus sospechas señala que en el documento ambiental estratégico, la memoria y en todos los planos y gráficos de la documentación de este trámite aparece la situación de los terrenos de “anos atrás, onde non figura ni ningún tipo de construcción”.



Como ejemplo señala el uso de una captura de Google maps de 2011 donde lo que hay es un eucaliptal, fotografías tomadas desde determinados ángulos y, sobre todo, que en la propia “redacción técnica hai unha clara e reiteradaa vontade de ocultar a realidade”, pues se llega a decir que el ámbito “carece de edificacións” y que “se trata dun solo aproveitado en parte para unha pequena plantación, unha zona con eucaliptos e o resto inculto”, en un apartado titulado “Elementos naturais e edificacións existentes”.