El PSOE exige al presidente provincial que “cumpra coa súa palabra” y reabra la oficina de turismo de A Armenteira

El PSOE exige al presidente de la Diputación, el popular Luis López, que “cumpra coa súa palabra” y reabra la oficina turística de A Armenteira, en Meis. El conservador había indicado públicamente que la reapertura de estas dependencias de información turística estaba supeditada a la reapertura, a su vez y previamente, de la iglesia del monasterio. Algo que la propia Diputación confirmó el pasado fin de semana.



Ahora, la portavoz del grupo provincial del PSdeG-PSOE, Ana Laura Iglesias, considera que la decisión de apertura del templo por parte del Arzobispado “obriga directamente ao presidente de Deputación de Pontevedra a cumprir coa súa palabra e reabrir de forma inmediata a oficina de turismo que pecharon e desmantelaron con nocturnidade e alevosía”, valoró.



“Dixo claramente que a oficina volvería cando a igrexa reabrira as súas portas co que xa non ten máis escusas porque está preso das súas palabras”, añade la portavoz.



“Dispendio”

Además, “despois desta lamentable actuación, esiximos que o presidente explique con transparencia o dispendio que supuxo o desmantelamento da oficina e o coste de ter agora que volver a abrila en menos dun mes”, lamentan. Critican, igualmente, que se cerrase la instalación de información turística por ostentar esta sellos de calidad como la Q turística y haber sido reformaba tanto desde el punto de vista tecnológico como de accesibilidad.



Tras conocerse el anuncio de la reapertura de la iglesia, este Diario preguntó a la Diputación por la posibilidad de reabrir también la oficina, aunque, al menos hasta ahora, no constaba respuesta.