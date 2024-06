El PSOE exige a la Xunta el fin de la “tomadura de pelo” del puente de Pontearnelas y que agilice la obra

El PSdeG exigirá a la Xunta en el Parlamento de Galicia que agilice la reconstrucción del puente de Pontearnelas a petición de sus representantes en los concellos de Cambados, Vilanova, Ribadumia y Vilagarcía, quienes denuncian que los “retrasos” en la reapertura están causando perjuicios a sus vecinos, además de prolongar el “sufrimento” del histórico Ponte dos Padriños; única alternativa ahora para el paso de vehículos, incluyendo los pesados, prohibidos hasta que sucedió el colapso de la estructura, el año pasado. De hecho, “está empezando a danarse na parte superior, no adoquinado e na beirarrúa”, se quejó el portavoz socialista en la Corporación municipal de Ribadumia.



El concejal Javier Mougán compareció a pie de puente junto al alcalde de Cambados, Samuel Lago; la portavoz vilanovesa, María Vales, y la diputada Paloma Castro, también en nombre de Vilagarcía, cuyos representantes disculparon su ausencia. Son los concellos afectados directamente por los cambiantes plazos de puesta en funcionamiento del nuevo puente que, como recordaron ayer, primero sería a finales del año pasado, luego hacia principios de este; en febrero se dijo en abril y la última fecha ofrecida, en mayo, es para este mes, pero “aínda falta bastante”, agregó el regidor cambadés.

“Falta de compromiso”

Para Mougán es una demostración de la “falta de compromiso do PP no goberno da Xunta” con una zona, a su parecer, “xa castigada e acostumada aos recortes en políticas sociais, educación, sanidade e tamén en infraestruturas”.



Los socialistas recordaron que se trata de un paso estratégico en la conexión interior de esta parte de la comarca de O Salnés y “non pode estar pechado durante máis tempo”. También esperan que cuando se inaugure “se absteñan de sacar peito, non queremos ver pulpeiradas porque terían que abochornarse de que unha ponte de apenas 15 anos se puidera derrubar”, explicó Lago, haciendo referencia a la gran celebración ofrecida en su inauguración, en 2007, por la Diputación de Pontevedra de Rafael Louzán.

De hecho, al partido del puño y la rosa le parece una “tomadura de pelo” todo lo sucedido con esta infraestructura y no solo por la “perda económica” –costó tres millones de euros– sino porque “por sorte non pasou nada, pero puido ter ocurrido un grave accidente”, abundó el regidor cambadés.

Cabe recordar que en abril del año pasado cedió y se hundió una parte de la calzada por un problema de oxidación y posterior rotura de la base de al menos dos péndolas, lo cual llevó a la Consellería de Infraestruturas a tomar la decisión de reconstruirlo por completo con una inversión de 5,3 millones de euros.

“Non queremos ver pulpeiradas na inauguración. Terían que abochornarse. A ponte apenas tiña 15 anos”, dice Lago



El PSOE sigue echando en falta algunas explicaciones. “Non conformes con non asumir ningún tipo de responsabilidade, nin de pedir desculpas por una mala construción o un mal mantemento, agora atopámonos con que incumpren os prazos”, se quejó el socialista cambadés sobre los populares. A ellos dirigen sus protestas, pues su mantenimiento estuvo mayormente en manos de gobiernos provinciales y autonómicos del PP. Según las informaciones ofrecidas en estos meses, entre 2007 y 2015 correspondía a la administración de Louzán y en 2019 se transfirió a la Xunta. No obstante, entremedias también hubo cuatro años de un gobierno provincial socialista, el de Carmela Silva.

“Dobre rasero”

En todo caso, exigen responsabilidades a su actual titular, la Consellería de Infraestruturas. “O PP da Xunta ten un dobre rasero, cando se trata de infraestruturas do Estado pide premura, como no caso do túnel de Folgoso. Tan só un mes despois do grave incendio xa estaba reclamando que se reabrira, e a ponte de Pontearnelas leva un ano pechada”, clamó la diputada autonómica, la cual considera que la fecha de abril solo respondió a una “promesa electoral” que, en todo caso, no ven cumplida y por ello exigirán a la actual conselleira que explique “a que se debe o retraso”.



Asimismo, Paloma Castro expondrá en el Parlamento galego la situación del puente de Os Padriños, que data del siglo XVI, pues “tamén se está vendo prexudicado”. Precisamente, el paso colapsado se construyó en su día para retirar el tráfico de este bien patrimonial y aunque nunca se cerró totalmente al tráfico, si se estableció una limitación para vehículos de más de siete toneladas, que ahora no estaría vigente o “polo menos non hai sinal que indique o contrario”, explicaron ayer. En todo caso, no poder utilizarlo obligaría a dar un rodeo que resultaría inviable para las empresas.

Petición para Gonzalo Durán

Por su parte, la líder de la oposición de Vilanova de Arousa, María Vales, pidió al alcalde, el popular Gonzalo Durán, que “poña o mesmo entusiasmo” en denunciar “os incumprimentos” del gobierno de su partido que “cando insulta ao do Estado, a Pedro Sánchez ou María Vales”, declaró. Cabe recordar que la concejala mantiene abierta una causa judicial contra él por calumnias durante la campaña de las municipales de 2023.

El nuevo contará con dos niveles: uno superior para coches y otro inferior para peatones

La reconstrucción del puente de Pontearnelas es una obra compleja y la última previsión emitida por la Xunta es tenerlo listo en este mes, aunque dependiendo de la meteorología. De hecho, fuentes de la Consellería de Infraestruturas señalaban a este diario a mediados de mayo que esto había motivado algunas variaciones de calendario. Anteriormente también se había aludido a que las intensas precipitaciones del Umia habían complicado algo más las labores.



En esta última comunicación también se indicaba que los trabajos estaban bastante avanzados. Cabe recordar que la infraestructura sufrirá un cambio en su fisonomía, perdiendo el arco y los tirantes y ganando dos niveles de tal manera que el superior quedará para el tráfico rodado y el inferior para los peatones. El paso es muy utilizado también por los peregrinos de la Variante Espiritual del Camino de Santiago . Según explicaron en su día desde la Axencia Galega de Infraestruturas, se ganará en estética e integración en el paisaje, en este paraje natural del río Umia. De hecho, fue necesario desplegar barreras anticontaminación.