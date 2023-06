El PSOE de Cambados inicia los contactos para un posible pacto con la izquierda y Pode

Faltan doce días para el Pleno de investidura del próximo alcalde de Cambados y todavía no hay nada claro. Esta semana será decisiva. El PSOE sigue adelante con sus planes de liderar la conformación de un gobierno con el resto de fuerzas de izquierdas y Cambados Pode y esta semana se realizarán las primeras tomas de contacto. La clave está en este último partido que, informalmente, ha tenido contacto con “todos” y que pone sobre la mesa su programa electoral como una de sus prioridades para iniciar los diálogos y decantarse por esta opción o la del PP, que se mantiene en absoluto silencio.



El alcalde en funciones, Samuel Lago, explicó que sondeó a Somos y BNG sobre la posibilidad de sentarse a hablar y “ambos son favorables á formación dun goberno alternativo ao PP, a peza que falta é Pode”. Y es que ayer mismo tenía previsto fijar con su candidato, José Ramón Abal Varela, una reunión formal para saber “si está disposto e logo sentariamonos todos xuntos –por los cuatro partidos”. El socialista no es de poner líneas rojas, pero sí parte de una premisa: en el posible pacto, la Alcaldía debe ser para su partido, como lista más votada y por la posesión de cuatro concejales, lo que supone una “diferencia significativa” respecto a los demás, con dos de Somos, otros tantos del BNG y uno de Pode.



La ganadora de las elecciones con ocho concejales, la candidata del PP, Sabela Fole, guarda silencio desde la jornada posterior a las elecciones. Siempre se ha mostrado abierta a dialogar con todas las fuerzas, pero la realidad es que solo Pode parece dispuesto a escucharla.+

“Xurxadas e tinadas”

Abal evitó concretar con quién ha mantenido esos contactos informales y en qué términos para “non enturbiar o diálogo”, dice, pues considera que “é importante para o futuro das negociacións que haxa confidencialidade e discreción, como está pasando na Illa entre BNG e PSOE. Creo que Cambados xa pasou páxina de ‘xurxadas’ e ‘tinadas’ –en referencia a los concejales de Somos–, nós somos un partido serio, responsable e fiable”, respondió al pedirle concreción.



También considera que el cambio “xa se produciu porque os veciños votaron que Cambados Pode tivera un papel clave no próximo goberno”, añadió indicando que no le gusta eso de ser llave de gobierno. Y si bien, en principio, tampoco tiene líneas rojas, como en 2015, cuando en su programa iba, y de punto número uno, que en el pleno de investidura se votaría a su candidato, aunque al final aceptó investir al PSOE, y tampoco quiere entrar en “especulacións” sobre lo que opina de quién debería ser el alcalde ante uno u otro pacto, Abal Varela pone sobre la mesa su programa de 14 puntos. “Son poucos e hai que cumprilos e, aínda que sempre pode haber discrepancias, penso que non debería problema por parte de ninguén porque a maioría son mocións que xa foron aprobadas no Pleno”. Cabe recordar que algunas no fueron ejecutadas y de ahí su insistencia. Para el concejal opositor en funciones es importante porque “os veciños teñen que saber cal vai ser a folla de ruta”.