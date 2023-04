El PSOE de Sanxenxo critica el "lamentable" estado de la carballeira de Miraflores

La agrupación socialista asegura que recogieron numerosas quejas por parte de los vecinos que, según la portavoz Ainhoa Fervenza “están moi descontentos, pois converteron unha carballeira na que os nenos e nenas do colexio A Florida plantaban árbores, nun vertedoiro de residuos que sacan das praias”.



Asegura que “o Concello ten completamente esquecida esa carballeira, e soamente hai que pasar por alí para sabelo. Encóntrase nun estado lamentable, o que demostra a importancia que ten o medio ambiente para o PP, que é nada”.



En este sentido añade que “vendo como está esta carballeira e os seus plans de facer un campo de golf, pódese intuír que a Telmo Martín preocúpalle entre pouco e nada o medio ambiente. É unha auténtica vergoña, estanse cargando unha das poucas zonas de sombra de Sanxenxo”.



Ainhoa Fervenza considera que “Telmo Martín non está para gobernar Sanxenxo, as súas ideas quedaron no século pasado e non é capaz ou négase a aceptar o contexto no que no que nos encontramos hoxe en día coa grave crise climática que atravesamos”.