El PSOE tilda de “cutrada” las ayudas de Vilanova al deporte: “Non dá nin para os bocadillos”

El PSOE de Vilanova cargó ayer duramente contra las cuantías de las ayudas que el Concello acaba de convocar para la comisión de las alfombras del Corpus y la base de los club, y que son de 1.500 y de 20.000 euros, respectivamente. Las califica de “miserables” y una “cutrada” sobre todo en el caso del deporte porque asegura que hay 40 equipos y 800 niños, aproximadamente.



Los socialistas lo consideran un “insulto” a las personas que dedican su tiempo “con abnegación” para que las alfombras florales sean un “atractivo do pobo” en ese día de celebración. Pero también la parece “significativa” la “cutrada” de las subvenciones a agrupaciones y clubs deportivos sin ánimo de lucro.



Mientras que las directivas y los padres “fan un esforzo”, añaden, el Concello ofrece una “miseria” que “non dá ni para os bocadillos dos deportistas”, pues expone que el número de equipos es de 40 y los niños ascienden a unos 800, aproximadamente, y la localidad se sitúa en la “cola” de las ayudas al deporte. De hecho, acusa al gobierno local de usarlo con interés “únicamente electoral”, pues en vísperas de las elecciones de 2011 organizó la primera Festa do Deporte, pero después “non se celebrou ninguna máis” ,detalló. “Unha auténtica pena a forma de actuar do PP que únicamente se move buscando o seu beneficio”, añadieron desde el PSOE. Es más, le parece una “propina mísera” que le da “aos seus propios veciños” mientras que por otro lado se ha gastado “máis do doble”, asegura, en otra actividad o espectáculo. También lo compara con los 250.000 euros anuales que se “gasta no alcalde e en todo o seu séquito, do que a maioría non se sabe nin que fan”. Le da “aos rapaces que fan deporte e máis ás persoas que traballan por embellecer o poco o equivalente ao que el gasta nun mes no seu propio beneficio persoal”, concluyeron.