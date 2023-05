El PSOE de Vilanova pedirá a la Policía que investigue también las posibles irregularidades del padrón

El PSOE de Vilanova pedirá a la Policía Local que investigue también las supuestas irregularidades que los socialistas han advertido en el padrón municipal de habitantes. La secretaria general de los socialistas, Sheila Ferreira, tiene previsto acudir mañana a la Jefatura para ello, además de comunicar a la autoridad policial la “total disposición a cooperar en todo o necesario” en la investigación en curso, la que se abrió de oficio por la posible filtración de algunos datos del padrón al PSOE.

La socialista también preguntará cuestiones concretas sobre el procedimiento y los plazos que su partido tiene para atender el requerimiento policial que lo insta a emitir informe sobre el envío anónimo de datos de empadronamiento en Vilanova.

Al hilo de esta investigación abierta tras la denuncia socialista de posibles irregularidades en el censo, desde el PSOE acusaron hoy al alcalde, Gonzalo Durán, de mantener una “actitude escurridiza” sobre la cuestión de fondo. Así, señalan que “a Policía Local actúa neste caso a instancia do seu xefe, o alcalde, ao que lle interesa coñecer de onde partiu a información para coñecer quen do seu grupo de confianza o está a minar”. “Sabido é o desbaraxuste que existe no PP de Vilanova”, “roto” en “dúas candidatura fraticidas”.

“O PSOE non entra en xogos de tronos” y, a pesar del requerimiento recibido por parte de la Policía para que los socialistas aporten información sobre el remitente de los datos de patrón, insisten en que la cuestión clave aquí es conocer si existen esas “irregularidades” en el censo.

De ahí que pidan a la Policía que también investigue este asunto. “Estamos ante un alcalde que non busca nin lle interesa profundizar no feito principal, porque seguramente xa o sabe e dalle vergoña a sua difusión. Estamos ante un alcalde que prioriza coñecer, acaso para sacrificio público, a aquela persoa que cre ter no seu bando e está no contrario”, opinan en el PSOE.