El PSOE de Vilanova ve “indicios de irregularidades” en el padrón e “intento de fraude electoral”

El PSOE de Vilanova emitió hoy un comunicado en el que habla de “indicios de irregularidades no padrón municipal de habitantes” que, añaden, “poderían supor intento de fraude electoral”. Pedirán explicaciones al Concello para intentar obtener una respuesta en el Pleno del próximo martes, en el que se sorteará la composición de las mesas electorales.



Afirman que “nunha vivenda radicada en Corón de corenta metros cadrados que se atopa en venta en varios portais inmobiliarios residen sospeitosamente según datos do mencionado padrón de habitantes, seis persoas das cales alomenos a metade dos residentes empadronáronse nestos últimos meses”. Es más, afirman que una de estas personas allí censadas “figura inscrita” en el padrón vilanovés “dende hai seis meses, cando a súa residencia é Vilagarcía”.



Añaden detalles como que es “mestra no colexio de Tremoedo”, “azote nas redes sociais de gobernos socialistas, aduladora do alcalde de Vilanova e que se manexa no Concello como se fora a súa propia casa”.



Afirman que esta información del padrón, que, admiten, contiene datos personales y “confidenciales”, fue recibida de forma anónima, pero “non hai dúbida que se suministraron de dentro do Concello”. Con todo, consideran “moi importante” obtener respuesta para “saír de dúbidas”, “pois se se detecta unha vivienda con irregularidades existe a posibilidade de que existan máis, o que daría lugar a un auténtico escándalo a unha fraude electoral”.