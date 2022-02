Reestructuración del bipartito de Cambados: el PSOE asume Infancia y Mobilidade y cede Deportes a Somos

Los socios del bipartito de Cambados ya han cerrado la reorganización pactada antes de la investidura del alcalde socialista, Samuel Lago. De este modo, el PSOE asume Atención á Infancia y Mobilidade, hasta ahora en manos de Somos y este, a cambio, recibe Deportes y seguirá gestionando seguridad ciudadana y tráfico. Explican que estos cambios permitirán “mellorar a eficiencia e cohesión e o bo funcionamento” del gobierno. Además, ambos portavoces mantendrán ahora una reunión semanal de puesta en común a mayores de la Xunta de Goberno local.





En gran parte, estos cambios suponen adherir áreas de trabajo ahora separadas a concejalías con las que guardan más relación. Es el caso de Infancia, que incluye la atención de la guardería y la escuela infantil y pasa a integrarse en Ensino, dirigido por Fátima Abal. De hecho, la socialista ya era quien representaba al Ayuntamiento en el Consello Escolar.





A cambio, el edil de Somos Fernando Patricio pasará a gestionar Deportes, un cambio con sentido “xa que dado o seu perfil e a súa vinculación aos clubes deportivos coñece de primeira man este ámbito”, señalan fuentes municipales. Hasta ahora la delegada era Cruz Leiro.





Cambio relevante

Como parte de esta reorganización, hay una modificación importante que es la vinculación de Mobilidade a la Concellería de Obras e Servizos dirigida por el regidor. Es un ámbito relevante en estos tiempos, teniendo en cuenta la tendencia y el auge de la recuperación de espacios urbanos para los peatones. Una cuestión dirigida hasta ahora por el líder de Somos, Tino Cordal, que, de hecho, deja elaborado el Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS) con las directrices para, por lo menos, los próximos diez años.





No obstante, consideran los socios que es un cambio necesario para que su gestión “sexa máis eficaz” ya que “moitas actuacións execútanse sobre vías públicas e de circulación”. De hecho, en ocasiones existía ya cierto solapamiento pues Lago viene realizando en los últimos tiempos humanizaciones en calles del centro urbano siguiendo esos parámetros. Del mismo modo, las actuaciones en instalaciones e infraestructuras deportivas también serán de su competencia.





No obstante, la Jefatura de la Policía Local y, por tanto, la gestión de tráfico y seguridad ciudadana, seguirá en manos del primer teniente de alcalde.





El regidor considera que “a reestructuración das áreas consensuada entre os dous grupos é un avance moi positivo co fin de que a acción de goberno obteña a maior eficiencia cara o último tramo do mandato”.

Cordal, por su parte, cree que “servirá para mellorar a coordinación no seno do goberno e afrontar a parte final do mandato máis fortes e unidos”. Cabe recordar que fue su grupo quien puso sobre la mesa discrepancias sobre aspectos organizativos como estos justo cuando los socialistas anunciaron la renuncia de Fátima Abal en favor de Lago. Aunque su apoyo al regidor estaba casi garantizado, hubo ciertas tensiones que tuvieron que resolverse en una reunión previa al pleno de investidura donde se acordaron estos cambios.





En cuanto a las reuniones entre ambos portavoces, serán todos los viernes para “analizar as accións” desarrolladas durante toda la semana “e velar polo bo funcionamento do goberno”. Son a mayores de la Xunta de Goberno local.