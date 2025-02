Renova acusa de “transfuguismo” a su exconcejala y le pide que deje el acta para otra persona del partido

Renova Vilanova exige a su ya exconcejala, Sonia López Cernuda, que abandone la Corporación y entregue su acta de edil, para que otro miembro del partido pueda seguir acudiendo a los plenos.



López Cernuda causó baja en el partido de José Juan Durán la semana pasada, pero retiene el acta y será concejala no adscrita. Esta maniobra ha terminado con la paciencia de la formación, que ayer colgó una amplia carta de respuesta en sus redes sociales. En ella, acusa a la edil de cometer un “incalificable acto de transfuguismo”, por lo que Renova, en caso de que la concejala no deje el acta “que tan inmerecidamente ostentas”, amenaza con emprender “acciones” en “defensa de los derechos de nuestros votantes”.



Le piden además “explicaciones convincentes”, “seiscientas explicaciones”, en referencia a los votos obtenidos en las municipales. La acusan de “burlarse” de estos votantes, “sólo porque así está más cómodo ese al que no queréis enfadar”.



“El acta de concejal”, recriminan, “está respaldada por seiscientos votos a la papeleta de Renova, no a ti”. El candidato, de hecho, había sido el propio José Juan Durán, que terminó declinando tomar posesión del acta.

Sin respuestas ni actividad

La publicación revela algunos problemas entre la edil y el partido, ya desde el comienzo del mandato. “La dirección de RVA no entiende tus reticencias, desde el principio, a llevar mociones y preguntas al Pleno”. “Unas veces no tenias tiempo de registrarlas, otras no había nadie en el registro, otras se te estropeó la aplicación, otras venías de urgencias, otras de la estación de recoger a un familiar”, critican.

La formación confirma “meses” de dificultades con la saliente al acusarla de no “coger el teléfono” ni devolver mensajes



Dicen no entender tampoco la “actitud” de López Cernuda, “tras meses sin coger el teléfono, ni devolver los WhatsApps que recibías a través del grupo o cuando confirmabas que asistías a las reuniones preparatorias de los plenos y después no aparecías sin dar ninguna explicación”. “Nunca fuiste capaz de colgar en tus redes nada que tuviera que ver con tu función de portavoz de Renova”. Con todo, “la dirección de RVA siempre te apoyó y comprendió, por difícil que resultara, creer tanta y tanta disculpa”.

El uso de su imagen

Sobre la dura crítica de López por el uso de su imagen en el perfil del partido en Facebook, la dirección de Renova se muestra “muy sorprendida”, “siendo como eres su imagen pública al ser portavoz y concejala”, hasta la reciente baja. “Tus primeras discrepancias fueron para decir que no se usara tu imagen en las redes”.

La Mancomunidade

La misma carta también acusa a López Cernuda de haber dado “la espantada” del Pleno de organización. La dirección aseguró quedarse entonces “estupefacta” ante el abandono de la sesión, “para no votar a la persona consensuada por la oposición para ser vocal de la Mancomunidad de O Salnés y que tenia muchas posibilidades de salir por inesperadas ausencias en el grupo de gobierno. La persona consensuada eras tú, como bien sabes”, afirman.



Sobre el doble papel de Sonia López como edil y miembro de la Cofradía, afirman que ella misma había manifestado al partido que aquella posición no interferiría en el trabajo político.