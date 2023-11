Reportaje | Pazo Torrado pide a gritos una remodelación que vale un millón de euros

Pazo Torrado lanza un mensaje de socorro en un solo vistazo. Las puertas y ventanas presentan muy mal aspecto, las termitas campan a sus anchas, a pesar de los tratamientos, y el tejado presenta filtraciones debido al paso del tiempo. Es necesario renovarlo todo y el asunto cuesta un millón de euros, según el concejal de Cultura e Patrimonio, Liso González.



Un millón que el Concello no tiene ni de lejos. En principio se iba a solucionar con un Plan Concellos, pero la necesidad adquirió una envergadura imposible, así que se intentó con una solicitud de ayudas del Gobierno central nutridas con los Netx Generation para patrimonio histórico, pero ha sido desestimada. Así las cosas, el edil intentará “encaixalo” en otras líneas diferentes de subvenciones, incluyendo una autonómica de próxima convocatoria para la recuperación de patrimonio municipal y con la idea de ejecutarlo incluso en diferentes fases, aunque su grupo político, el BNG, también ha presentado una enmienda al Presupuesto para 2024 de la Xunta para intentar un convenio de cofinanciación.



La situación no es nueva. Hace un año que alcanzó el estado de gravedad y se empezaron a buscar soluciones. Lo que más urge, según González, es la sustitución de la carpintería exterior, las puertas y las ventanas, que, sirva el símil, presentan un estado harapiento. Pero el suelo no está mejor, las termitas se han hecho fuertes y los productos aplicados no han sido capaces de exterminarlas.



El edil sospecha que, el que sea difícil acabar con ellas, probablemente tenga que ver con la existencia de madrigueras en otros edificios del conjunto histórico. De hecho, el proyecto recoge adaptar el nuevo entablado a los tiempos, utilizando como se hace ahora, maderas tratadas especialmente para evitar la entrada de plagas como estas. Y en cuanto al tejado, la situación aún no es desesperada, pero requiere atajarla antes de que el problema se agrave. No es la primera vez que se realizan trabajos en la cubierta para su impermeabilización, como los ejecutados hace una década. Sin embargo, el paso del tiempo ha hecho de las suyas y, según González, el “desgaste” está volviendo a provocar filtraciones.



El Pazo Torrado es un edificio de alto valor patrimonial y fundamental en el desarrollo de la vida cultural y social de Cambados. Hace tiempo que es en una sala expositiva de referencia en la comarca de O Salnés, pero también en Galicia, ofreciendo muestras de importantes artistas, además de ser sede de la Ruta do Viño Rías Baixas.