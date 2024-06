Ribadumia despide la LI Festa do Tinto con los últimos brindis y una exitosa andaina a favor de TDAH Salnés

La LI Festa do viño tinto do Salnés e exaltación das variedades autóctonas se despidió ayer después de tres intensas jornadas y lo hizo con la solidaridad por bandera. Por séptimo año consecutivo se celebró una andaina que, en esta ocasión, fue en beneficio de la Asociación TDAH Salnés, y la asistencia fue multitudinaria. No faltaron el alcalde, David Castro, y otras autoridades en una edición de esta iniciativa que contó con la escritora Eva Mejuto como madrina.



La carpa de degustación también sirvió ayer los últimos vinos después de dos jornadas muy intensas para las 14 bodegas con stand. También se celebraron juegos populares para los más pequeños y hubo otro showcooking del Obradoiro de Hostalería do Salnés.

Por la noche, la orquesta Panorama puso el broche de oro a la 51 edición de una de las fiestas populares más importantes de la comarca y luego será el momento de hacer balance. No obstante, en días pasados, las autoridades se mostraron satisfechas con la marcha de este evento al que cada año acuden miles de personas atraídas por las elaboraciones protagonistas y su programa musical, que este año también contó con El Combo Dominicano, entre otros.