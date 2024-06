El Tinto de Ribadumia suma seis nuevos valedores y se gana a la más “repunante” de las redes sociales

Ribadumia lleva 51 años demostrando que al vino tinto de O Salnés le sobran defensores y en cada edición cuenta con nuevos valedores dispuestos a dar un paso más en la promoción de sus excelencias. En esta ocasión, fueron nombradas seis personas comprometidas con la variedad madre, la folla redonda, para la que el alcalde, David Castro, pidió ayer agilizar los plazos de regularización. Fue durante los actos más solemnes de la LI Festa do viño tinto do Salnés e Exaltación das variedades autóctonas, a los que el personaje viral de Virtudes, la Repunante, puso la nota de humor, además de mostrarse a favor de este noble objetivo.



Bajo una gran carpa y como siempre, los nombramientos de la Honorable Orde dos Valedores dos Viños Tintos do Salnés se simultanearon con la cata de los 24 vinos finalistas del certamen en sus dos modalidades. Para esta ocasión, eligieron a Francisco Barral Muíños, Juan Rial Cores, Olimpio Dafonte Fontán, Carlos Iglesias Cores, Marina Porto Vázquez y Francisco Martínez Castro.

“É mellor que a auga”

El cofrade Anxo Varela se encargó del juramento de cada uno de ellos a golpe de cayado y trago de tinto: “Xuras defender ata caer rendido, que non ebrio, as bondades deste viño, fonte de saúde, seña da nosa identidade e causa deste sorriso e cachondeo?”, preguntó a cada uno de ellos. El primero en aceptar esta importante responsabilidad de impulsar y apoyar la excelencia del concello de Ribadumia y su tradición vinícola allá donde vaya, fue el viticultor Barral Muíños, conocido como Pacucho, de Outeiral, y que lleva ligado a la celebración desde casi el principio, cuando las catas se hacían por las parroquias. De hecho, es uno de los miembros del panel de cata. No solo aceptó el título, sino que expresó un deseo: “Oxalá isto siga por moitos anos porque o tinto é mellor que a auga”.

“Deus me dea anos para velo”

También Juan Rial demostró en su discurso porqué le consideran un apasionado en el cuidado de esta uva en su finca de Sisán. “Sinto moito orgullo, e que deus me dea moitos anos para defender este viño, que a ver se nolo legalizan”, exclamó.



Uno de los argumentos esgrimidos por Ribadumia para solicitarlo es que se trata de una variedad que forma parte del ADN de la tradición vinícola de O Salnés desde hace un siglo porque no solo se cultiva en su territorio. Precisamente uno de los nuevo valedores es de Portas, el “colleiteiro” Olimpio Dafonte, más conocido como Tito, quien destacó el evento “como a mellor festa”.



Y hay más, porque Marina Porto es de San Vicente de Meis, pero su bodega está entre las más veteranas de la carpa de degustación, con una década de asistencia solo interrumpida por la pandemia. La viticultora es parte de una saga de elaboradores que el año pasado ganó el primer premio del concurso, así que ayer se atrevió a declarar, humildemente, que su vino “está mellor” que el ofrecido para sellar el juramento.

“Dano non fixo a ninguén”

En la orden también ingresó otro emblemático catador y colaborador desde hace 40 años, el vecino de Curro (Barro) Francisco Martínez, Paco de Noya, para los entendidos. “Un dos responsables de que a folla redonda leve 51 anos sendo exaltada” y que fue muy directo: “ O viño nunca fixo dano a ninguén”, manifestó. Y por último, pero no menos importante, nombró a Carlos Iglesias, conocido por muchos por ser el exalcalde de A Illa de Arousa y exvicepresidente de la Mancomunidade do Salnés, pero también porque “dende neno estivo vinculado a Ribadumia e aos nosos viños”, destacó el presentador del evento, Pedro da Devesa. Sin embargo, ha sido su “defensa da promoción da folla redonda e do enoturismo”, a través de sus cargos, el que le ha hecho merecedor de esta “honra”, que recibió “moi emocionado” y comprometido “a seguir traballando pola defensa do Tinto”.



Llegados a este punto, el panel de cata estaba ultimando las pruebas para elegir a los ganadores y fue entonces cuando la pregonera tomó el micrófono. El querido personaje creado por la periodista María Foscaldo tenía a toda una legión de fans deseosa de escucharla y sacarse fotos con ella. Virtudes no defraudó ni con la vestimenta, de mantilla y peineta.



Haciendo uso de la actualidad política internacional, nacional y local y del “marujeo” que tanto le gusta a la Repunante, destacó los atractivos de Ribadumia y desveló que es una asidua de sus fiestas porque gracias a ellas pudo completar una vajilla para la boda de su nieto, explicó haciendo gala de la extrema tacañería que le caracteriza y que resulta en los hilarantes momentos que aman sus seguidores. Es más, se mostró muy interesada por el futuro de la exaltación e ironizó con los cambiantes y lejanos plazos que van dando las administraciones: “Tengo una preocupación por si llega antes el final de Luar que la legalización del Tinto”.



Pero también aportó una solución para acortarlos; crear una comitiva que viaje a Europa con el anterior pregonero, Luis Zahera, a la cabeza, para que “ponga la cara de chungo como en “As Bestas”. Porque en la ciencia que investiga el ADN de la uva híbrida mostró tanta confianza como en “el cuñado que se mete en medio”. “Están mirando si el vino es vino y no soy vinóloga, pero si sabe a vino, tiene textura de vino... gaseosa no veo que sea”, expuso. De hecho, cree que puede haber “una mano negra que está a boicotear la legalización. No sé si serían los de Cambados, que le anduvisteis moviendo los marcos”, bromeó.



No obstante, mostró confianza porque los “gallegos no achantamos y si nos dicen que no es vino, nosotros le decimos que es vino y hacemos 51 ediciones, porque nos da igual”, añadió. También demostró ser conocedora de sus orígenes, los cuales comparó con el caso del Emérito: “No estaba predestinado a ser Rey, pero pasó una desgracia”. Como ella misma recordó, la uva folla redonda se creó a finales del siglo XIX como una manera de combatir la plaga de filoxera que empezó a destruir el viñedo. Luego, en los años 60 del siglo pasado, se prohibió, pero en la comarca dijeron “¿Lo qué? Y se lo pasaron por la folla redonda”, resumió.

Por una vez, la “repunante” Virtudes solo tuvo una queja: “¿No pudistéis poner un nombre más corto a la fiesta?”, preguntó antes de gritar vivas que fueron seguidos por el público.



Durante el acto, que por primera vez contó con intérpretes de lengua de signos, también se entregaron los premios del concurso de camisetas. El primero, dotado con 200 euros, lo ganó la peña Lucio con el lema “It`s just red wine, but I like it”; el segundo (150 euros) fue para Os Santiaguiños, con “Ibamos para o Tinto de Barrantes e paráronme antes”, y el tercero (50 euros) se lo llevó “O mellor de cada casa”, con “Está rematando o mes de maio vai botando tinto, carallo”. También el del certamen de tapas y petiscos “En Ribadumia tapa o teu baldón”, que fue para el restaurante Peneira.

Ruego del alcalde

El alcalde, David Castro, cerró el evento con un extenso discurso de agradecimiento porque “gústame agradecer, porque a festa facémola ese grupo de 20 persoas da comisión, que levan todo o mes traballando, e os concelleiros que nos involucramos”. Y para todos pidió un aplauso “porque sen eles non sería posible”.



El regidor aprovechó la presencia del delegado de la Xunta, Agustín Reguera, para pedirle que “nos axuden a conseguir a regularización cantos antes, que se poidan reducir os prazos ofrecidos ata o de agora, de telo entre 2027 e 2028, porque é imprescindible (...) Así poderemos facer unha festa mellor” y se dará continuidad a una herencia de 51 años, “dos nosos pais e avós”, añadió. El gobierno autonómico es quien tramita su inclusión en el registro de vinos comerciales y Castro volvió a recordar que hay otros países donde ya es posible. No faltaron otras autoridades como el presidente de la Diputación, Luis López, el presidente de la DO Rías Baixas, Isidoro Serantes, y alcaldes y concejales vecinos.

Festa do tinto ribadumia asistentes carpa



Para entonces, la cola para la degustación gratuita de vino, pan de millo y chorizo ya era como una larga serpiente y la carpa empezaba a rebosar. Cabe recordar que participan un total de 14 bodegas y que la celebración continúa hoy, con la Andaina Solidaria en favor del la Asociación TDAH Salnés, con salida a las 10 horas desde Os Castaños. Además, durante el día no faltará la animación y la verbena de despedida correrá a cargo de “Panorámica” –Panorama–, como recordó la divertida Virtudes.