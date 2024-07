Rueda inaugura el “bulevar” de Portonovo y promete más obras en el municipio

El centro de Portonovo, en Sanxenxo, luce una imagen renovada tras las obras de humanización de la carretera autonómica P0-308. Tras haber sufrido algunos retrasos, la obra, que contó con una inversión total de 2,3 millones de euros, fue inaugurada ayer por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, el alcalde del municipio, Telmo Martín y la conselleira de Vivenda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez.



La transformación de esta calle principal de Portonovo, que el alcalde de bautizó como “bulevar” fue posible tras la colaboración de la Xunta de Galicia y el concello. Así, la obra fue financiada en un 70% por la Consellería y, la parte restante por el ayuntamiento.

Los trabajos se realizaron en más de 800 metros de carretera, - entre el mercado y el cruce de A Perla -, y el objetivo, como en muchas otras obras realizadas en los últimos años en el municipio, es darle un mayor protagonismo al peatón frente al coche.



Tras elogiar el resultado de las obras de humanización y después de pasear por el nuevo bulevar de Portonovo, Rueda, mostró su disposición a firmar más convenios con el concello. “Manifesto a disposición da Xunta de Galicia a seguir colaborando cun alcalde tan listo como Telmo, cunha corporación municipal que plantexa as cousas como ten que plantexalas”, afirmó el presidente de la Xunta de Galicia.



Por su parte, el alcalde popular de Sanxenxo quiso destacar, además del resultado de la obra, su importancia para el municipio y el turismo que recibe cada año. “Esta actuación converteu a carretera da Lanzada nun bulevar en pleno centro comercial de Portonovo, o que repercute non só nos visitantes, senón en todos os veciños”, señaló Martín.



Durante la visita a las obras, Alfonso Rueda, quiso distinguir la importancia del municipio de Sanxenxo dentro del estado como destino turístico. “É un dos concellos máis importantes de España”, indicó el presidente de la Xunta.



Además, Rueda, aprovechó esta visita para abogar por cuidar y mejorar las infraestructuras con “sentidiño” y, por supuesto, fomentar la visita de nuevos turistas cada año a Galicia.



Por su parte, Telmo Martín manifestó que, debido al volumen de turismo gallego en la localidad, un euro invertido en obras en Sanxenxo, “non só se invirte nos 18.000 censados, senón que se invirte para todos os galegos”, señaló el edil.

Mobiliario de diseño



La conselleira de Vivenda y Planificación de Insfraestructuras, María Martínez, que también estuvo presente en la inauguración del bulevar, quiso destacar el diseño del mobiliario urbano que se ha instalado en estas obras.

“Será un prototipo e modelo de moitas outras actuacións en Sanxenxo e tamén en Galicia”, indicó Martínez.



En este sentido la conselleira también quiso salientar que son muchas las obras realizadas en colaboración entre la Xunta y el concello. Destacando, entre otras acciones los 14,8 quilómetros de sendas peonís realizadas pola Xunta en Sanxenxo”.



En referencia a estas sendas y, por supuesto, a la reforma de la carretera de A Lanzada, el presidente de A Xunta señaló que este tipo de obras, además de mejorar las comunicaciones entre localidades, fomentan hábitos saludables, ordenan el tráfico y hacen el recorrido entre municipios mucho más agradable para vecinos y turistas.

El resultado de los trabajos en la calle principal convence a muchos y desagrada a otros

El resultado de unas obras tan importantes como las acometidas en la carretera PO-308 a su paso por Portonovo, siempre tiene defensores y detractores. Mientras muchos vecinos están contentos con la humanización de esta calle principal de la parroquia de Portonovo, algunos turistas no están del todo convencidos.



“Estoy contentísima. Ya era hora de que trabajasen en Portonovo porque la mayoría de las obras se hacen en Sanxenxo”, indica María Conde, vecina de que vive a menos de 50 metros de la calle recién reformada.

Por su parte, Loli Cerezo, también vecina del municipio, señala que le gusta mucho el resultado. “Y aquellos que dicen que no hay aparcamiento yo les digo que no tienen que aparcar al lado de a dónde van, que hay muchos sitios”, comenta Cerezo.



Pedro Torres, turista que lleva cincuenta años veraneando en Sanxenxo, no comparte la misma opinión. “Si me preguntas te diré que no me gusta la obra. Creo que como está es un punto más para formar un mayor atasco de coches en Portonovo”, señala el segoviano tras ver el resultado de la reforma.