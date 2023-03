La Ruta do Viño Rías Baixas se promociona en la Feria Internacional de Enoturismo de Valladolid

La Ruta do Viño Rías Baixas se promociona en la Feira Internacional de Enoturismo (FINE 2023) que se celebra en la Feria de Valladolid y que acogerá a más de 125 bodegas, rutas del vino y hoteles de España y de la región francesa de Champagne, una de las novedades de esta convocatoria.





La asociación fomentará, desde el stand 18 del FINE, el turismo enológico en sus cinco zonas: Condado do Tea, O Rosal, Val do Salnés, Soutomaior y Ribeira do Ulla. La gerente de la Ruta, Lorena Varela, será la encargada de atender a los turoperadores presentes, así como a empresas interesadas en esta oferta.



En esta cuarta edición de la FINE estarán presentesagencias de 22 países, en su mayoría europeos, aunque también habrá empresas de Canadá, Estados Unidos, México, Perú, Brasil y Chile.





Tras recibir el premio Fijeta la Mejor Ruta Enoturística de España en Fitur 2022, la asociación engloba a 94 socios, entre los que se encuentran bodegas y destilerías; alojamientos turísticos, museos y alguna empresa de ocio y ofrece conocer la tradición y vanguardia en la elaboración de los vinos, la gastronomía gallega, su patrimonio cultural, los pueblos marineros, pazos monumentales, frondosos jardines y bosques autóctonos, entre otros aspectos.