La Ruta Rías Baixas elige a José Simón como nuevo presidente y al alcalde cambadés como vicepresidente

La junta directiva de la Asociación de la Ruta do Viño Rías Baixas ha elegido a José Simón Ferro, de Bodegas As Laxas, como presidente, y al alcalde de Cambados, Samuel Lago, como vicepresidente. Los cargos de tesorero y secretario los ocupan Adolfo Picáns, de Bodegas Gran Bazán, y Ramón Huidobro, secretario general del Consello Regulador de la DO Rías Baixas.



Además son vocales: Begoña Santamaría (Bodegas Terras Gauda), Marta Giráldez (alcaldesa de Meis), Marta Valcarce (regidora de Salvaterra), Ruth González (Turismo Rías Baixas). Antonio Méndez (hotel Nande da Natureza), Meritxell Marcos (directora del Parador de Cambados) y Juan Gil de Araujo, anterior presidente y dueño de Bodegas Palacio de Fefiñanes.

Las elecciones a la Junta Directiva de la Asociación Ruta do Viño Rías Baixas tuvieron lugar el pasado 20 de julio en Cambados. Solo se realizaron votaciones en dos de los subcensos de las áreas: O Salnés, Ulla y Soutomaior en los apartados de administración pública y de sector enológico, a excepción del apartado turístico y de ocio. En el resto de subcensos (el de O Condado do Tea y de O Rosal) en los tres apartados (Administración Pública, sectór enológico, así como turístico y de ocio) la adjudicación fue directa al presentarse una única candidatura, a excepción de administración pública y ocio en el Rosal que ha quedado vacante por falta de candidatura.