Sabela Fole confirma su candidatura para presidir el Partido Popular de Cambados

La portavoz municipal del PP de Cambados, Sabela Fole, confirmó ayer su intención de presentar su candidatura a la presidencia de la agrupación local de los populares en el V Congreso Local, que ya está fijado para el 22 de marzo.



La actual líder del grupo municipal va a comenzar de inmediato con el proceso previo de recolección de avales entre los militantes de Cambados –se exigen un mínimo de 25– durante los próximos diez díaz para que el Cómite Organizador del Congreso (COC) valide su candidatura y pueda concurrir a la presidencia del PP local.



De superar este trámite, y con independencia de si concurre o no alguna otra candidatura, Sabela Fole ha previsto, según el reglamento congresual, realizar una campaña electoral interna para explicarle a los integrantes del partido su proyecto orgánico y también institucional antes de presentar a los integrantes de la junta local, que conformarán el comité ejecutivo del PP cambadés.

Trayectoria

Sabela Fole, nacida en Cambados en 1978, es abogada de profesión y en la actualidad trabaja como jefa de gabinete de la Delegación Territorial de la Xunta de Galicia en Pontevedra.



Es concejala de Cambados desde 2019 cuando concurrió de número 2 en la lista encabezada por Luis Aragunde y asumió la candidatura popular en las elecciones de 2023, cuando logró aumentar el respaldo del PP por encima del 42%, casi el doble que el PSOE, destacan los conservadores.



Asimismo, también ocupa en la actualidad la vicepresidencia de la Mancomunidade de municipios de O Salnés y, en el ámbito orgánico, es integrante del Comité Ejecutivo del PP Provincial.

En sustitución de Aragunde

“Agora iniciamos un importante proceso interno e o afronto coa intención de seguir fortalecendo, renovando e ampliando a base social do noso partido en Cambados, que é claramente o preferido polos cambadeses, para acadar unha rotunda maioría absoluta no ano 2027 e acabar con estes doce anos nefastos e co actual desgoberno do Concello”, declaró la popular cambadesa a este respecto.



Sabela Fole también tuvo palabras de agradecimiento especial a Luis Aragunde, actual presidente local, desde el año 2014, “e quen foi o que me trouxo a este apaixoante mundo e me fixo ver desde o principio que o máis importante é atender aos veciños e tentar mellorar cada día a súa calidade de vida”, valoró.



Finalmente, Fole se mostró esperanzada en obtener la confianza mayoritaria de la militancia e invitó públicamente a todos los militantes del PP de Cambados a participar e implicarse en este proceso congresual “para seguir construíndo un partido forte no que prime a unidade e a coherencia”.