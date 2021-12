O Salnés dará un paso “xigante” en promoción turística con los 2,1 millones de Europa para más de 20 acciones

La Mancomunidade do Salnés no cuenta con más fondos que las aportaciones municipales por servicios compartidos, pero siempre ha gestionado hábilmente financiación de otras administraciones. Esto le ha llevado a convertirse en una de las más eficaces y ahora vive un momento “histórico” porque recibirá una inyección de 2.116.000 euros de los fondos europeos Next Generation, a través del Plan Turístico Nacional, para “dar un paso de xigante” en la promoción turística.



El proyecto se llama “Posta en valor da orixe de todos os camiños xacobeos” e incluye actuaciones dirigidas a potenciar sus cinco rutas xacobeas, aprovechando su ventaja única de ser la ría de entrada de los restos del Apóstol. El objetivo es atraer a más peregrinos y ayudar a la desestacionalización de la comarca; la más turística de Galicia y que a poco más puede aspirar en verano que a “tener problemas”, según comentó ayer su gerente, José Ramón García Guinarte, durante una presentación por todo lo alto con la presencia de autoridades como el delegado de Gobierno en Galicia, José Miñones.



Una de las iniciativas no desveladas hasta ahora es la puesta en marcha de un buque escuela (90.000 euros) para sensibilizar sobre la cultura marítima. Irá recorriendo todos los puertos de la comarca y estará dirigido sobre todo a los más jóvenes porque la cultura marítima “forma parte da nosa identidade, para que non se perda e potenciala”, añadió Guinarte.



El proyecto está estructurado en cuatro ejes. En el de “Transición verde e sostible” se incluyen la humanización, adecuación y accesibilidad de las sendas (278.000 euros); su restauración ambiental y del entorno (100.000 euros) y su embellecimiento (50.000), además de la instalación de puntos de recarga de bicicletas eléctricas (30.000).









Electrificación de las rutas





En materia de “Mellora de eficiencia enerxética” se contempla la renovación del alumbrado público (330.000 euros) y la colocación de puntos de carga para vehículos eléctricos en rutas y puntos de interés (100.000). En el bloque “Transición dixital” se caminará hacia la “smartcity” con la instalación y renovación de la señalización turística digital (239.000 euros), una cuestión que llevan años trabajando pero “con recursos moi limitados”, señaló Guinarte. “Estamos acostumados a facer infinidade de iniciativas a baixo custe ou custe cero, non sei se nos adaptaremos”, añadió respecto a esta inversión, que cubre todo, sin que los nueve concellos tengan que hacer aportaciones.









Big Data: a dónde va el turista





También se desarrollarán contenidos digitales (140.000 euros), y se crearán herramientas de Big Data para obtener y analizar datos sobre el flujo de personas (50.000) porque “temos que saber como se moven os turistas par darlle unha oferta adaptada aos seus hábitos”. De hecho, también se aprovecharán las conclusiones obtenidas en el proyecto de destino turístico inteligente ya en marcha y compartido entre O Grove y Sanxenxo.



Asimismo se reservan 89.000 euros para la instalación de sensórica con la que calcular los flujos de personas y poder tomar decisiones de necesidades, mejoras, etc. Y otros 30.000 para instalar zonas wifi en puntos de interés.



En el eje de “Competitividade”, además del buque escuela, se introduce otro de los objetivos de este proyecto: potenciar la cultura marítima. Así, los miradores existentes y orientados al Camiño do Mar de Arousa y el río Ulla se unirán bajo una red (110.000 euros); se fomentará la navegación a vela tradicional y los bautismos de mar en colaboración con los clubs náuticos (94.000 euros) y habrá planes para atraer a navegantes internacionales. La Mancomunidade piensa sobre todo en el norte de Europa donde hay una “tradición á vela moi superior á nosa, con dúcias de milleiros de barcos e uns invernos moi duros e nós temos unha das mellores rías do mundo para navegar”, explicó el gerente.









Implicación del sector privado





También se contemplan 225.000 euros para la redacción y ejecución de los proyectos técnicos necesarios para desarrollar todas estas ideas, así como 86.000 euros para apoyar a las pymes que comercializan los productos de las rutas xacobeos de O Salnés, formación para generar emprendimiento y un congreso sobre las oportunidades de negocio que ofrece el turismo náutico relacionado con el “Orixe de todos os camiños”, Y como no podía ser de otro modo, la recreación de la Traslatio de los restos del Apóstol con 45.000 euros.



La presidenta comarcal señaló que esta inversión “histórica” permitirá dar un “paso de xigante” en la mejora cualitativa y cuantitativa del destino, pues aunque la comarca “xa está consolidado” ven necesario “acadar un maior grao de desestacionalización”. Quieren además que los vecinos estén bien enterados y “orgullosos” de sus recursos, también para que “sexan os principais prescriptores, que actúen como embaixadores. Algo que demanda o turista”.









Próximos pasos





Es un proyecto “complexo”, fruto de semanas de trabajo de los técnicos comarcales y para “sacar moito peito”, señaló Miñones, pues es de los pocos aprobados. Se desarrollará en tres anualidades hasta 2024 de 630.000, 1 millón y 690.000 euros, respectivamente,y ahora empezarán las reuniones para concretar. De hecho, el delegado pidió “ollo cos prazos” exigidos por Europa y también pidió a las autoridades que en 2023 “teñan visión de futuro e non se centren nas eleccións municipais” a la hora de gestionar los fondos que están llegando de Europa y que son “excepcionais”, destacó Miñones.