Sanidade compromete licitar en verano la redacción del proyecto del centro de salud de Meis

La Consellería de Sanidade compromete la licitación de la redacción del proyecto del centro de salud de Meis para este verano. Así lo anunciaron hoy desde el área sanitaria Pontevedra-O Salnés, tras un encuentro en el que el gerente, José Flores, traslado dicho compromiso a la alcaldesa, Marta Girádlez, y a la concejala de Servizos Sociais, María Sancho.



La reunión, en el Hospital Provincial, contó también con presencia del director de Recursos Económicos del área, Vicente García y con la directora de Atención Primaria, Itziar Melendo. En ella se analizaron también las “diversas casuísticas e previsión nesta localidade”

Nuevas instalaciones

Así, Flores trasladó la próxima licitación da la redacción del proyecto para la futura construcción del centro de salud, de 972 metros cuadrados, que sustituirá a las actuales instalaciones sanitarias, utilizadas durante las últimas tres décadas.



A pesar de que las previsiones iniciales se demoraron unos meses, el Sergas mantiene la hoja de ruta en Meis, con un nuevo edificio sanitario que dispondrá de seis consultas de adultos, una sala polivalente, una de toma de muestras, área pediátrica con dos consultas y área de la mujer, con una consulta de matrona y sala de educación sanitaria.



“A vindeira licitación da redacción do proxecto construtivo do novo centro de saúde nesta localidade dá continuidade administrativa ao convenio asinado entre a Xunta e o Concello de Meis no mes de outubro do ano 2022, que incluía, coma obrigas para o Concello, a cesión patrimonial, libre de cargas e gravames e coa clasificación de uso sanitario da parcela, acordada entre ambas as administracións”, valoran desde la Xunta. Una cesión que se completó tras la aceptación por el consejo autonómico de gobierno en su sesión del 23 de febrero de 2023, recuerdan.