Sanxenxo abre el primer punto de información y asesoramiento a migrantes en O Salnés

El municipio de Sanxenxo abre el primer punto de información y asesoramiento a migrantes de la comarca de O Salnés.

El objetivo del servicio, que nace fruto de la colaboración entre Accem y el Concello a través del programa de la Xunta de Galicia, Gadea, es acercar la ayuda y facilitar el asesoramiento a todos los migrantes afincados en la comarca para mejorar su inclusión social.

La atención gestionada por la ONG será una vez al mes en horario de mañana con cita previa y arrancó en el día de ayer con la agenda completa hasta el próximo mes de marzo. Así, ofrecerá un total de ocho consultas diarias y contarán la posibilidad de ampliar su periodicidad si fuera necesario.

En la inauguración del punto informativo estuvieron presentes el alcalde de la localidad, Telmo Martín, el director general de Inclusión Social, Arturo Parrado, acompañados por la concejala de Servicios Sociales, Paz Lago, y el responsable de Accem Galicia, Daniel Bóveda.



“Este servizo que se pon en marcha hoxe en Sanxenxo supón un paso máis na atención e asesoramento ás persoas inmigrantes, achegarlle a administración e axudarlle a asentarse no municipio gracias a unha aposta decidida da Xunta de Galicia pola inclusión social”, explicó Martín.

Por su parte, Parrado, quiso destacar la colaboración entre el Concello y Accem, y la puso como un ejemplo de coordinación y colaboración. “Este programa está destinado á atención das persoas migrantes e que se atopan en situación de vulnerabilidade ou risco de exclusión social", comentó el director general de Inclusión Social.

Daniel Bóveda destacó que serán dos abogadas de Accem las que se encargarán de este servicio y que acompañarán a estas personas en diferentes situaciones jurídicas. Además, señaló que que se abra este punto de información en Sanxenxo "non é casualidade", si no el resultado de que "hai dous anos un Concello e unha concelleira tiveron o reto de xestionar unha emerxencia humanitaria e non se puxeron de lado".

La concejala de Servicios Sociales, Paz Lago, abogó por incluir la migración en las agendas de las políticas locales. “Dende o primeiro momento en que empezaron a chegar refuxiados en Sanxenxo pensamos en vidas, en botar unha man na medida na que se podía e funcionou. Non inventamos nada”, señaló. Y terminó su intervención indicando que, para Sanxenxo, "é un orgullo que ademáis de poder traballar cos refuxiados no hotel Baixamar, contemos con este punto de información e axuda”.