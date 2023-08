Sanxenxo se acerca al pleno empleo con la mejor cifra de la historia de afiliados a la Seguridad Social en julio

El número de afiliados a la Seguridad Social en julio deja a Sanxenxo al borde del pleno empleo con un total de 8.603 personas. Un dato que ha superado las mejores expectativas del gobierno local y que se suma a los 466 parados con los que cierra el mes de julio, reduciendo la tasa de paro al 5,9 %.



La cifra de afiliados supone el mejor dato de la serie histórica con 154 afiliados más que en 2022 y 71 más que en 2019, que hasta ahora era el mejor dato. Ni si quiera cuando el boom económico entre los años 2005 y 2007 se alcanzaron cifras tan altas de la seguridad social.



Otro aspecto que llama la atención al gobierno local es que las 8.603 personas dadas de alta superan ampliamente la población activa que en Sanxenxo es de 7.930 personas. Esto significa que durante este verano hay vecinos mayores de 65 años y jóvenes estudiantes, que el ministerio de trabajo deja fuera de la población activa, que han decidido aprovechar para trabajar durante estos meses.



Sanxenxo registró este verano datos dispares, un julio irregular en la ocupación hotelera, un incremento de los visitantes, según el informe de Big Data de la Mancomunidade de O Salnés, récord del parking de Nauta, la inflación que ha reducido el consumo y ahora estas cifras de la seguridad social.

El gobierno considera que, sin restar importancia a ningún dato, “este verano va a ser recordado como el del empleo”. “Pese a que as cifras viñan sendo boas desde inicio do 2022 ninguén, tampoco nós, podiamos imaxinar unha tasa do paro por debaixo do 6 % e unha cifra de afiliados por enriba das 8.500 persoas”, asegura el alcalde, Telmo Martín.