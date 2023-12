Sanxenxo se adhiere al programa de la planta de compostaje de Sogama en Vilanova

La Corporación de Sanxenxo dio luz verde en el pleno extraordinario de esta mañana a la adhesión del municipio al programa de reciclaje a través de la planta de compostaje de Sogama en Vilanova, en funcionamiento desde el pasado mes de noviembre, con los votos favorables del PP y PSOE y la abstención del BNG. Una aprobación de urgencia para evitar posibles sanciones al acabarse el plazo habilitado por la Unión Europea en un Pleno que fue presidido por la teniente de alcalde, María Deza, en sustitución del alcalde, Telmo Martín, ausente ayer.



El convenio ratificado supondrá, según el gobierno local, el ahorro de 18 euros por tonelada de residuos orgánicos, al contar con un canon de 48,30 euros por tonelada. Teniendo en cuenta que, como media, Sanxenxo genera 11.000 toneladas al año (10.978 toneladas en 2022) el ahorro rondará los 200.000 euros anuales, según fuentes municipales.



Desde hace poco más de un mes la concesionaria ha puesto en marcha un plan piloto de recogida de los residuos orgánicos a algunos establecimientos que generan importantes cantidades y, a la vez, se han habilitado los contenedores marrones en nueve islas de reciclaje. En cualquier caso, el gobierno promete seguir trabajando durante 2024 y 2025 hasta conseguir que el 100 % de los residuos orgánicos acaben en el contenedor marrón y finalmente en la planta de compostaje de Vilanova. Asimismo, el gobierno avanza ya trabaja en la redacción del pliego del nuevo concurso de la recogida de basura y la limpieza viaria.



Se trató de un convenio, el de adhesión a la planta de Sogama, fuertemente criticado por el portavoz nacionalista, Fran Leiro, que reprochó al ejecutivo que siga un modelo ”que centraliza a xestión nun só punto” y que “chega tarde co único motivo de evitar as sanción da UE”. “Estamos no prazo límite para entrar nun modelo que aínda está por ver se vai funcionar”, advirtió Leiro, que tachó al modelo del PP de “queimalo todo” a través de Sogama y que “só rematou porque Europa lle puxo fin”. En esta línea, el nacionalista recriminó al ejecutivo de Telmo Martín el “desinterese total” en materia de Medio Ambiente, poniendo como ejemplo “o estado de abandono total no que continúan os 3 composteiros comunitarios habilitados polo Goberno local, que seguen pechados e sen uso”. Una premisa rechazada por la portavoz del gobierno, María Deza, que subrayó que en Sanxenxo “somos pioneiros en materia de reciclaxe”, a lo que espetó al nacionalista “onde hai papeles calan barbas”.



Asimismo, también se aprobó el convenio con la Diputación para dar continuidad al servicio de retirada de vehículos abandonados y se derivó al ORAL las competencias de gestión tributaria, recaudación e inspección de la tasa por el aprovechamiento especial de dominio público local por instalaciones de transporte de energía.