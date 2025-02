Sanxenxo aprueba el contrato de la basura por 44 millones para diez años

El Concello de Sanxenxo aprobó en pleno extraordinario el nuevo contrato para la recogida de residuos, limpieza viaria y de playas. Este nuevo acuerdo cuenta con una financiación de 44.445.007,65 euros para un periodo de 10 años.



La inversión implicará una ampliación de la cobertura de los servicios de limpieza en todo el municipio, así como la compra de nuevos vehículos y maquinaria, la sustitución de los contenedores e implantación del nuevo contenedor marrón, la limpieza manual y mecánica de algas, y el arado en profundidad para la oxigenación de la arena, entre otras medidas.



La aprobación de este acuerdo se vio paralizada debido a la prosperación de dos recuros presentados ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidade de Galicia (Tacgal) por Arroupa y la Asociación Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego sen Ánimo de Lucro (Cegasal), y supuso la prórroga forzosa de la empresa Ascan Servicios Urbanos, cuyo contrato terminaba el 22 de enero.



Otra de las cuestiones importantes aprobadas –y sometidas a debate– durante el pleno, fue la propuesta definitiva para la ordenanza reguladora de la entrada de vehículos o vados, cuyo propósito es la preservación de las aceras del municipio, sobre todo en aquellas zonas donde el tráfico es más intenso.



En esta instancia, tanto el BNG como el PSOE mantuvieron su postura en contra, argumentando que la ordenanza da a entender que cualquiera persona que entre con un vehículo en un inmueble sin vado, llevará una multa.



Además, el portavoz del bloque nacionalista calificaba de “ambigua e confusa” la ordenanza al no especificar los tipos de vehículos, mientras que el portavoz del PSOE consideraba que no era una medida justa para las poblaciones de los núcleos rurales, cuyas aceras no se ven sometidas a tan alta exposición.



Desde el PP, contraargumentaron que ambos partidos querían que solo se incrementase más el precio de los vados en Sanxenxo y Portonovo, cuando lo que se intenta lograr es una medida igualitaria para todo el concello.

Nuevas sendas en Dorrón

Por otra parte, también se ha aprobado el plan especial de infraestructuras para la creación de sendas litorales que conecten A Granxa y Area de Agra.



Este proyecto será desarrollado y financiado por una promotora que, posteriormente, dejará el resultado al completo dominio del Concello de Sanxenxo y sus visitantes.



Finalmente, se aprobó por unanimidad la modificación puntual del PXOM (Plan Xeral de Ordenación Municipal) para la adaptación de suelos urbanizables, por la que se reduce la edificabilidad y se respeta el plan de ordenación del litoral, y la modificación de la ordenanza reguladora para las tarifas de servicos municipales de abastecimiento de agua potable, sumideros y depuración.