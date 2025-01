Sanxenxo aprueba por unanimidad el convenio de Emerxencias por 321.000 euros

El Pleno de Sanxenxo aprobó por unanimidad, el nuevo convenio para la financiación del servicio municipal de emergencias hasta el 2027. Este acuerdo, firmado entre la Xunta, la diputación y el Concello, presenta un incremento en el presupuesto de 161.000 euros, lo que lo significa un importe anual de 321.000 euros.

A pesar de que todos los portavoces de los partidos de la oposición -PSOE y BNG- mostraron desde el primer momento su voluntad de votar a favor, el debate fue tenso y, en algunos momentos, lleno de reproches.



Desde el PP, la portavoz, María Deza, incidió en que este convenio demuestra la apuesta del gobierno local “por contar con este servicio, pese a ser só obrigatorio en municipios de más de 20.000 habitantes”.

Además, durante su intervención quiso destacar que en la actualidad el servicio cuenta con 17 efectivos en plantilla y “contan cunhas condicións laborais moi beneficiosas e poño como exemplo a contraprestación económica da xornada do 24 ou 31 de decembro, moi superior á dun MIR”.



En su turno de palabra, el portavoz del BNG, Fran Leiro insistió en que, a pesar de que el acuerdo es positivo para los vecinos de Sanxenxo, la gestión que el gobierno local hace del servicio no es la adecuada y que “empeorou notablemente nos últimos anos”.



Por su parte, desde el PSOE, incidieron en lo útil que será el aumento de presupuesto para el servicio pero, recalcaron, que el dinero “débese utilizar para mellorar o servizo e conseguir que esté os 365 días do ano aberto”. De la misma manera, señaló que el incremento tiene que corresponder a un aumento de la plantilla, ya que así, será la manera de mejorar el servicio que se ofrece a los vecinos.

Punto controvertido



El tema del número de trabajadores por turno, fue el que más polémica causó entre los partidos.

Así, mientras desde el gobierno local se indicó que el 83% de los días del año pasado el servicio contó con tres o más operarios por guardia y que, en ningún caso, se cerraron las instalaciones.

Desde el BNG insistieron en que “foron moitos os días nos que o servizo non puido atender incidencias durante o pasado ano, ao non contar con número mínimo necesario de efectivos”. Esta situación, señalan los nacionalistas, debe cambiar, ya que “estase a poñer en risco a seguridade das persoas”. En su intervención Leiro, también quiso recalcar que el Concello tuvo que hacer frente a una sentencia que le obligó al pago de una multa de 300 euros cada día que el servicio no cuente con el número mínimo de efectivos.



Por último, desde el PSOE, y antes de la votación que aprobó por unanimidad el convenio, instaron al gobierno local a “deixarse de pleitos” y a mantener una reunión con los trabajadores para lograr, con el incremento del presupuesto, mejorar el servicio.