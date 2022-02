Sanxenxo contratará la gestión y control de las 27 colonias de gatos callejeros por 22.000 euros al año

El Concello de Sanxenxo va a sacar a licitación el programa de control y gestión de las colonias de gatos callejeros por un precio de 22.000 euros y una duración de un año. Hasta ahora la vigilancia de las 27 censadas se realizaba mediante la colaboración entre la administración local y la Asociación Peludos Invisibles.



La Concellería de Medio Ambiente está ultimando los pliegos que regirán el concurso para contratar el servicio que tendrá un coste anual de 22.000 euros. Primero se hará por un año, pero se podrá prorrogar por tres más.



Según fuentes municipales, la empresa adjudicataria deberá recoger a los gatos entregados por personal autorizado y se encargará de su esterilización, desparasitación y marcaje. Como tal se establecen la Policía Local Emerxencias y susodicha asociación animalista.









Programa CES





Asimismo, las bases recogerán que el felino deberá permanecer en la clínica tras la intervención hasta su recuperación, es decir, hasta que pueda comer y beber solo. Desde el Concello indicaron que tener una colonia esterilizada “juega un papel importante en el control de roedores”, pero además mejora las condiciones sanitarias del propio colectivo de gatos y también favorece la higiene del entorno al reducir conductas propias de animales no esterilizados, “minimizando el deterioro del mobiliario urbano”.



Esto se realizará mediante la aplicación del popular programa CES (Captura, esterilización y suelta), un plan sanitario para que los felinos callejeros “estén sanos, desparasitados y no constituyan ningún peligro para los ciudadanos ni para la salud pública”, añadieron las mismas fuentes.



Desde el Concello recordaron que el departamento dirigido por el concejal Juan Deza y la Asociación Peludos Invisibles llevan años colaborando en el control de las 27 colonias registradas en distintos puntos del municipio y “con muy buenos resultados”. Asimismo indicaron que en 2019 se duplicó la partida anual que se destinaba al programa elevándola hasta los 5.500 euros “para dar respuesta al incremento de población” de estos animales.



Del mismo modo, el Ayuntamiento señala que hay 45 colaboradores registrados en Medio Ambiente como autorizados para localizar las colonias y ayudar en su manutención y que su colaboración “es clave para mantener el control de los mininos callejeros, así como el bienestar animal”.



La organización sin ánimo de lucro Peludos Invisibles realiza también un importante esfuerzo buscando y gestionando casas de acogida para animales que precisan de una atención y que no podrían sobrevivir en las calles y también para los que necesitan un hogar permanente. Y es que además, en la localidad no existe un refugio como cuentan otras asociaciones y de momento la idea queda descartada.