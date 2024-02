Sanxenxo convoca un concurso escolar para crear “A Mascota da auga” y concienciar sobre su uso responsable

Sanxenxo suma una nueva iniciativa a las campañas de divulgación y concienciación del cuidado del medio ambiente y busca ahora una mascota para concienciar sobre el uso responsable del agua.

Las concejalías de Educación y de Medio Ambiente de la mano de la concesionaria del agua Espina y Delfín se dirigen en esta ocasión al alumnado de Primaria de los colegios del municipio (CEIP A Florida, CEIP Portonovo, CEIP Nantes, CEIP Magaláns, CEIP Cruceiro, CEIP Telleiro e Colegio Abrente) con un concurso de dibujo para diseñar un personaje, “A Mascota da auga”.

La imagen ganadora será utilizada en todas las campañas de sensibilización sobre el consumo responsable del agua y el cuidado del medio ambiente de Sanxenxo. “Dirixímonos aos nenas e nenos do futuro aos que buscamos inculcar o coidado e a protección do medio ambiente. Ademáis, cremos que son a mellor maneira de trasladar a mensaxe grazas a colaboración dos colexios e as familias” asegura Nati Parada, edil de Educación.

El plazo de presentación finalizará el próximo 29 de febrero. Respecto a la forma de presentación, cada participante entregará un dibujo con el tamaño folio y en el reverso se indicará el nombre completo del participante, el curso y el nombre del colegio en el que estudia. Cada centro reunirá sus propuestas en un sobre que se entregará en el departamento de Educación o solicitará por el correo educacion@sanxenxo.org que personal municipal vaya a recogerlos.

Entre todos los dibujos recibidos, el jurado compuesto por técnicos municipales y personal de Espina y Delfín, escogerá el ganador que se dará a conocer el 22 de marzo coincidiendo con el Día Mundial del Agua.

El dibujo seleccionado para ser la mascota del agua recibirá un vale de 100 euros y el colegio donde se encuentre el alumno o alumna ganadora recibirá una charla o taller sobre el ciclo integral del agua. Además, habrá un premio para el colegio con mayor porcentaje de participación en función de su matrícula de 150 euros. Los vales podrán canjearse en los establecimientos comerciales de Sanxenxo adheridos a CCU Entretendas.



La enseñanza primaria es una etapa clave en el desarrollo de la conducta, la conciencia social y la solidaridad. De ahí la importancia de despertar el interés de los escolares por el cuidado y la protección del medio ambiente durante esta etapa. La educación ambiental para niños pretende que estos hagan del cuidado de la naturaleza un estilo de vida, en lugar de limitarse a estudiarla. Esta disciplina busca que los menores desarrollen un pensamiento ecológico firme y potente, y lo utilicen para enfrentarse a los actuales retos medioambientales desde la participación y el compromiso.