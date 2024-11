Sanxenxo culmina la compra de los terrenos a los Rocafort por 13 millones

El Concello de Sanxenxo culminó la compra de los terrenos expropiados de la finca das Cunchas a la familia Rocafort, tras un pago de trece millones de euros. “O pasado 23 de outubro o Concello completou o pago da expropiación da parcela e o vial”, señaló el alcalde Telmo Martín en la visita a la zona celebrada ayer acompañado de todos los miembros del gobierno.

Este anuncio llega después de una larga batalla judicial que comenzó en el año 2017 y que termina con una sentencia que, desde el gobierno local, acatan pero no comparten “ni nunca” compartirán.



El Concello quiso mostrar de una manera visual “xa que unha imaxe vale máis que mil palabras” los terrenos por los que tuvieron que pagar tal cantidad de dinero. Así, pintado sobre el asfalto con líneas azules se enseña a los vecinos y visitantes, la zona de viales por las que se abonó.

Parte de los viales por los que se pagó a la familia Rocafort | CEDIDA

“Pódese comprobar que é unha zona verde de 1750 metros cadrados e viais que suman 1.212 metros cuadrados”, señalaba Martín para después tachar de “barbaridade” esta situación. Con este pintado, el edil, también busca mostrar “o daño moi grave que se lle está facendo os veciños de Sanxenxo” al tener que pagar 4.300 euros el metro cuadrado.



Esta realidad, comentó Martín, está derivada de la “especulación urbanísitica dos anos 70, situación que hoxe non sería posible”. Así, señalando las líneas azules - lo que ahora ya es propiedad del Concello - el alcalde mostró que los viales están pegados a las viviendas “por lo que calquera dos que están aquí non poderían ter acceso as súas vivendas ou os seus garaxes sen estes viais públicos”.

Según esto, el edil se preguntaba “como é posible que teñamos que pagar por uns viais que utilizaron eles - haciendo referencia a la familia Rocafort, anterior dueña de todos los terrenos - para facer os edificios.



Uso social



En la visita a los terrenos, Telmo Martín, señaló que desde el gobierno local ya está estudiando diferentes opciones para convertir estos terrenos en una zona para el disfrute de todos los vecinos y visitantes que se acerquen a la localidad.

“Que a ningún veciño lle caiba a menor dúbida que o goberno está traballando para paliar os efectos desta sentenza para que esta parcela teña un rendemento social con beneficios para todos”, concluyó el edil popular.

Precio similar al de un terreno para construir 200 viviendas

En la visita a los terrenos el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, señaló que el precio que tuvo que pagar el Concello por la expropiación de la zona verde y los viales a la familia Rocafort es “similar” a la cantidad que se pagó por un terreno “muy cercano a esta zona” en la que se construirán 200 viviendas. “Como é posible que paguemos o mesmo”, se preguntaba el alcalde.