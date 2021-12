Sanxenxo financiará con los Next Generation la mejora de A Telleira y la senda por la ría de Arousa

Restaurar el paisaje entre A Fianteira y Os Pasales es el objetivo de uno de los proyectos incluidos por el Concello en los fondos europeos Next Generation. La actuación consiste en la creación de un plan de saneamiento integral que busca mejorar la calidad ambiental, eliminar vertidos descontrolados y dar lugar a una senda verde que permita disfrutar de la fauna y flora. Asimismo tiene previsto poner en valor A Telleira y su Centro de Interpretación, que está infrautilizado. Ambas actuaciones suman un total de 557.000 euros.



Respecto a la primera, el gobierno local explica que contribuirá a poner en valor este espacio y hacerlo accesible a vecinos y visitantes. Así, la senda discurrirá por caminos acondicionados y dotados de equipamientos para uso turístico: “Miradores y elementos experienciales que enriquecerán la visita y generarán sinergias con el territorio”, añaden. Tendrá una distancia aproximada de 2,5 kilómetros y comunicará A Fianteira y As Telleiras con el área recreativa Os Pasales a través de un “icónico espacio natural caracterizado por su extraordinaria riqueza biológica”. La partida reservada en los fondos para este proyecto es de 110.000 euros.



Dentro del entorno de la Ría de Arousa se incluye el acondicionamiento de acceso y mejora paisajística de A Telleira, la dotación ecoeficiente del Centro de Interpretación y la museografía del espacio con una partida total de 457.000 euros que se dividirán en tres anualidades de los Next Generation. Así, se llevarán a cabo medidas de restauración paisajística y gestión del uso público del entorno natural de A Telleira para la adaptación del enclave para uso turístico. Como medida específica se propone el acondicionamiento de un parking disuasorio y la eliminación de residuos de que afecten negativamente al entorno natural.



“Una iniciativa que apuesta por la restauración ambiental y protección de la riqueza natural del entorno y que estimulará la creación de nuevos productos turísticos complementarios al turismo de sol y playa. De igual forma, favorecerá a la desestacionalización de la demanda como son las actividades vinculadas al turismo activo y el “birdwatching”, detallan desde el Ayuntamiento.



Las instalaciones del Centro serán equipadas siguiendo los estándares de sostenibilidad y eficiencia energética con tecnologías ambientales y elementos que reduzcan al mínimo el desperdicio de agua y energía: sensores de movimiento, iluminación led, grifería con regulación de caudal y temperatura o sistemas de captación de aguas pluviales. El espacio museográfico será dotado con sistemas de iluminación led, y sensores de movimiento que minimice el consumo.









Realidad virtual





En cuanto a la museografía digital, incluye la digitalización de recursos turísticos vinculados al sistema intermareal Umia O-Grove para la creación de experiencias inmersivas y envolventes: Realidad virtual, cámaras inmersivas, audiovisuales, juegos interactivos digitales para la interpretación del ecosistema intermareal y su conservación, etc. “El uso de las tecnologías digitales reforzará el atractivo de Sanxenxo, así como de sus recursos naturales mediante la aplicación de metodologías interpretativas basadas en la didáctica del patrimonio natural”, según el proyecto. La incorporación de una capa digital “enriquecerá la oferta turística mediante la creación de productos singulares, competitivos que contribuyen a la desestacionalización y a la sostenibilidad”, reiteraron.