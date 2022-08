Sanxenxo na Historia arranca sus jornadas con la Iglesia de Vilalonga y el Pazo de Bermúdez de la Maza

El Pazo de Emilia Pardo Bazán acogió en la tarde de ayer la inauguración de las XIII Xornadas de Sanxenxo na Historia. La teniente de alcalde, María Deza, acompañada de la concelleira de Cultura e Educación, Paz Lago, abrió el acto destacando la importancia de “afondar na nosa historia e na nosa cultura”.



Esta cita “achéganos ano tras ano investigacións e revelacións sobre o noso patrimonio e de figuras relevantes do noso municipio moi interesantes”. Deza agradeció la labor llevada a cabo por la Asociación de Estudos Locais (Aelos) con las jornadas de Sanxenxo na Historia, que celebran su decimotercera edición.



El arquitecto e historiador Rafael Fontoira y el maestro Salustiano Joaquín Méndez Lariño fueron los relatores de la mesa redonda dedicada al patrimonio y moderada por la directiva de Aelos, Ángeles Marcos.



Bajo el título “A igrexa de San Pedro de Vilalonga”, Fontoira señaló que se trata de un templo “moi interesante” que pertenecía al Pazo de O Revel. Su fecha de construcción se sitúa en el siglo XVI, pero “os muros laterais caeron e foron reconstruidos no século XVIII que foi cando se fixo tamén a torre”.



Fontoira también explicó que los dueños del Pazo de O Revel donaron un baldaquino que está expuesto en el Museo de Pontevedra. “Hai no interior da igrexa unha colección de santiños do século XVIII moi interesante e con moi boa factura”, aseguró. La historia de este lugar de culto será la penúltima investigación recopilada de las iglesias de Sanxenxo, a falta de la de Nantes, en las jornadas.









Pazo de Bermúdez de la Maza





Salustiano Joaquín Méndez, conocido como Tano, se encargó de hablar de una de las edificaciones más antiguas de Dorrón, la Casa-Coto de San Xoán, ahora conocido como Pazo de Bermúdez de la Maza, donde pasó parte de su vida después de que sus padres la adquiriesen. La jubilación y el interés que despertaron los documentos históricos encontrados de su propietario anterior en su casa familiar le llevaron a indagar en la historia y genealogía del pazo. “En el 14 de abril de 1347 se data el primer documento que habla de esta casa que pertenecía a Pedro Arias de Aldao, un personaje muy importante de la época que contaba con 3 escuderos y 3 mozos, casado con una hija de Pedro Madruga”, indicó.



El escudo que todavía se conserva de la casa cuenta con 6 cuarteles que corresponden a los distintos propietarios de la vivienda. En el Pazo también se pueden ver las gárgolas originales, el reloj de sol, un tú y yo —asientos de piedra—, un hórreo, o un palomar, que se pudieron visualizar durante su exposición a través de imágenes.



Méndez destacó también la figura de su padre, Santiago Méndez Monroy, último propietario, y sus importantes aportaciones a la parroquia. “Mi padre consiguió que se hiciese la carretera que une Areas con la iglesia, entre otras muchas otras cosas”, indicó. Fue concejal del ayuntamiento, “pero lo dejó todo porque no consiguió un lavadero en la parroquia”. Fue maestro en Aios, Bordóns y Dorrón.



Para hoy, a partir de las 19 horas están previstas las presentaciones de dos libros, “Un camiño de lenda” y “Catro mulleres de palabra”. A continuación se desarrollará una mesa redonda, titulada “Mirando ao pasado”, para finalizar con un coloquio.