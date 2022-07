Sanxenxo no acude a la reunión convocada por Pontevedra sobre la sequía del Lérez por “falta de confianza”

El Concello de Sanxenxo no estará hoy presente en la reunión convocada por el de Pontevedra para abordar la situación de sequía del río Lérez entre los municipios que se abastecen de su agua por “falta de confianza”.



La decisión se produce después de que la semana pasada la concejala pontevedresa, Carme da Silva, anunciara la presentación de alegaciones a los pliegos para la licitación del servicio del ciclo de agua de Sanxenxo. El principal punto de fricción está relacionado con los precios fijados para el abastecimiento en alta, según indicó Da Silva.



El gobierno sanxenxino, por su parte, lamenta en un comunicado que la edila “un día antes de convocarnos, aproveitou a súa comparecencia para acusar a Sanxenxo de non querer pagar o custo da auga”. De esta manera, consideran que “nin era o día e, ademais, tampouco é certo porque ata o de agora a xustiza nunca lles deu a razón”.



Además, indican que se trata de una “reunión excepcional, que nunca se convocou e de feito Pontevedra carece de competencias para facelo”. También critican que la citación se produjo “por un escrito, que chega aos medios antes que aos concellos, e sen que previamente houbese unha chamada do alcalde de Pontevedra aos seus homólogos”.









“Posición de superioridade”





Desde Sanxenxo argumentan a mayores que los términos utilizados por el ejecutivo pontevedrés para realizar la convocatoria “xa deixan de lado calquera proposta que puidésemos facer o resto de concellos. Unha vez máis, o goberno de Lores elixe unha posición de superioridade sobre o resto de concellos que nos abastecemos do Lérez”, al expresar en su escrito que se tratarán las propuestas de Pontevedra. Los demás municipios citados son Poio, Marín y Bueu.



El gobierno local apunta además que recibe agua, prácticamente en las mismas proporciones, del río Lérez y del río Umia. “Neste último nunca tivemos o máis mínimo problema porque entre os concellos existe unha relación de colaboración e respecto. Con todo, Pontevedra en lugar de buscar solucións, mediante un diálogo sincero e frutífero cos concellos, aproveita a seca para sinalar culpables”, aseguran.









Reunión de Augas de Galicia





El Concello quiere dejar claro al mismo tiempo que sí acudirá a la reunión de Augas de Galicia para abordar las medidas de ahorro y conocer las previsiones para las próximas semanas. Además, recalcan que el alcalde, Telmo Martín, el pasado día 20 cuando la Xunta declaró la situación de prealerta, ya solicitó “unha reu­nión cos concellos para coordinar medidas e coñecer a situación con detalle”.



Del mismo modo, lanzan otro dardo al gobierno de la capital provincial al recordar que “o xoves 21 os concellos tomamos medidas para reducir o consumo de auga, excepto Pontevedra que decidiu esperar seis días”.