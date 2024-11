Sanxenxo noquea las creencias machistas sobre el boxeo

Mantenerse en forma, calmar la ansiedad, socializar, divertirse, por recomendación de un especialista... estas son algunas de las razones por las que las que quince mujeres se inscribieron en el curso de boxeo organizado por el CIM de Sanxenxo e impartido por el equipo de Pibe´s Team Club. Tras las primeras sesiones de clase, estas causas se reafirmaron y, además, han aparecido muchas más.



“La verdad es que me encanta, me lo paso genial, a pesar de que tengo una discapacidad en la mano izquierda tras un accidente, debo decir que disfruto mucho. Hago deporte, desconecto y me lo paso de maravilla”, indica Gema Lago, una de las integrantes del grupo que entre las razones por las que se inscribió a esta actividad destaca la recomendación de su psicóloga. Además, cuenta, que practicando boxeo se siente más unida a su padre, recientemente fallecido, ya que fue boxeador profesional consiguiendo el título de campeón de Galicia y segundo en Melilla.



Por su parte, Sole Dezagoire, señala que a pesar de que nunca había pensado en practicar este deporte, ahora está muy contenta. “Me aporta diversión y ejercicio físico que es muy necesario. Además espero que me sirva para recuperar la confianza perdida, canalizar mi ansiedad y a enfrentarme a algo que di por hecho que no era para mí”, cuenta.



Sandra Fernández, comparte muchas de las ideas de sus compañeras y, además, señala que cree que este curso de boxeo, deporte que ahora mismo recomienda, le ayudará a socializar. “Realmente era mi hija la que quería anotarse y debido a su timidez me pidió que fuera yo con ella. No es un deporte que de primeras hubiera elegido pero la verdad es que las clases me han sorprendido muy gratamente”, cuenta Fernández.



Los artífices de que este curso haya podido llevarse a cabo son, tanto el Concello como Pibe´s Team Club, y por tanto el entrenador Sebastián Laterza. “Desde el club intentamos trabajar la igualdad y la no discriminación, por ello surge la idea de trabajar con las mujeres del CIM”, cuenta Laterza. Y añade que, en su gimnasio además de estas mujeres entrenan muchas otras, niñas y personas con diversidad funcional: “Todo el mundo es bienvenido”. Y destaca que, a pesar de que el boxeo parece un deporte solo para algunos, no es así. “En el club nos ayudamos los unos a los otros, el respeto va por delante siempre”, señala el entrenador.



Esto lo que implica es que practicar este deporte no solo sea beneficioso de una manera física, si no que también mental. “El buen ambiente que se crea en los entrenamientos hace que cualquier persona pueda estar a gusto con nosotros”, indica Laterza quién espera que se pueda repetir esta iniciativa.