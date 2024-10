Sanxenxo tiene que volver a paralizar los trabajos de la polémica antena prevista en Arra

El Concello de Sanxenxo tuvo que volver a paralizar esta semana los trabajos de la antena de telefonía proyectada en una finca de Arra y que tanto rechazo social ha generado. Precisamente fueron los vecinos quienes dieron la voz de alarma, pues sobre los trabajos pesa una orden municipal de paralización cautelar hasta realizar una serie de comprobaciones antes de conceder la licencia para los trabajos.



Fuentes municipales señalaron que se procedió sin mayores incidentes a recordar a los trabajadores que la orden está vigente. Sin embargo, a la Asociación de Vecinos San Amaro de Arra y Catadoiro la parece un “despropósito” que se hayan saltado la suspensión.



Los residentes en la zona están esperando la conclusión del Ayuntamiento, quien a principios de junio paralizó los trabajos previos de manera cautelar y pidió más documentación a la empresa promotora, sobre todo respecto a la titularidad de los terrenos donde está prevista la antena, pues únicamente se había aportado un documento de arrendamiento que no aborda la titularidad de la finca, así como la ubicación exacta de la infraestructura que mantiene en pie de guerra a estos vecinos.

Llegaron a concentrarse con pancartas de protesta y advirtieron que llegarán “ata o final” porque no la quieren cerca de sus casas, pues aunque hay informaciones sobre que no entrañan efectos nocivos para la salud no quieren correr riesgos teniendo en cuenta que la casa más cerca está a unos cinco metros y a otros 20 metros ya hay más viviendas e incluso un parque infantil. “Falamos dunha antena enorme, de 40 metros de altura e non nos poden dicir que no haberá radiación nin outro perigos”, exponían en aquella protesta secundada por una treintena de ellos.