Una treintena de vecinos se concentra en Sanxenxo contra la antena de Arra: “Imos pelexar ata o final”

Más de una treintena de personas secundaron ayer la concentración de protesta impulsada por la Asociación de Vecinos San Amaro de Arra y Catadoiro contra la instalación de una antena de telefonía. Lo hicieron con pancartas de rechazo y alguna dirigida al alcalde –“Telmo escoita, pon a antena na túa porta”–, pero también con advertencias de que no se rendirán: “Imos pelexar ata ao final para que non se instale”.

Explicaron que no quieren esta infraestructura cerca de sus viviendas. La más próxima está a unos cinco metros y a otros 20 metros ya hay más, así como un parque infantil donde se hace la fiesta, en la parte más baja. A pesar de las informaciones de que este tipo de instalaciones no tienen efectos nocivos para la salud, estos ciudadanos señalan que no quieren correr ningún riesgo. “Falamos dunha antena enorme, de 40 metros de altura e non nos poden dicir que non haberá radiación nin outros perigos”, manifestaron.



Cabe recordar que el Concello paralizó de forma cautelar los trabajos previos para su instalación porque el promotor “non acredita a titularidade dos terreos”, sino que únicamente aportó un documento de arrendamiento, que no aborda la titularidad de dicha finca. Precisamente, fueron los afectados quienes denunciaron que se estaba invadiendo parte de una parcela que no era la contemplada en el proyecto y que es propiedad de un particular. De hecho, ayer acudieron al Catastro a recabar más información.



También manifestaron que estarán “vixiantes” sobre los siguientes pasos del Ayuntamiento, a quien también corresponde conceder la licencia posterior de funcionamiento. Y aunque ha sido muy claro indicando que si finalmente está todo correcto, no puede denegarle los permisos, estos vecinos consideran que está en su mano tomar medidas para evitar la instalación.