El Sergas cubrió el PAC de Cambados con una empresa privada y el Concello se queja del "parche"

Finalmente, el Sergas envió el viernes un médico al PAC de Cambados que, como anunciaba un cartel en la puerta, iba a pasar una de las noches más fuertes de la Festa do Albariño sin facultativos, además de dejar sin cobertura a Meis, Ribadumia y A Illa. Según el Concello, tuvo que recurrir a una empresa privada y está convencido de que la dotación respondió a sus “presiones”, tanto del alcalde, Samuel Lago, como del concejal de Sanidade, Tino Cordal, que en cuanto tuvieron conocimiento empezaron a llamar a todas las puertas posibles. De hecho, el regidor considera que el conselleiro, Julio Comesaña, “debe dar explicacións, pois prometera que xa que este ano non ían mandar reforzos, polo menos habería dous médicos para os días fortes”, en los que se reúnen, como pasó esa madrugada, miles de personas.





“Foi un parche, pero polo menos o PAC quedou cuberto, aínda que o noso médico –el Concello contrató uno de su bolsillo y un hospital de campaña– tivo que estar atendendo o servizo ata que chegou”, añadió el regidor; una situación que duró, una hora, aproximadamente. Lago también le había pedido que no desplazase personal para cubrir carencias de otros servicios de Urxencias, pero asegura que tampoco se cumplió. “Aquí subxace un conflito laboral, teñen á xente sobrecargada, estresada... Pero en Cambados non tiñamos ese problema ata que o conseguiron. Teñen que mellorar as súas condicións”, explicó. Es más, entiende que el gerente del área, con el que habló el viernes, acaba de llegar, pero “non é nada novo para el, antes era o xerente de todo o Sergas. Precisamos solucións urxentes, estamos na época de maior necesidade”.





Por suerte, no se produjeron incidentes de gran consideración, pero el gobierno reconoce que estaba temblando. “Tan difícil era contratar a alguén? Se o teñen todo privatizado, ata as xiringas”, clamaba ayer Cordal, quien la noche anterior, al descubrir que el turno de 22 a 8 horas estaría sin médico, hasta pidió la dimisión del conselleiro.





Por otra parte, Vilagarcía tampoco tuvo médicos en la tarde y noche de ayer. l