Somos Cambados propone acciones de saneamiento, una pista deportiva y ampliar el carril bici para Corvillón

Somos Cambados celebrará este domingo día 21, a las 20:30 horas, un encuentro vecinal abierto, que tendrá lugar en la Paseo da Calzada. En días pasados realizó otros encuentros, como el mantenido en Corvillón y por el que está satisfecho ante “a boa acollida”. Su candidato y actual teniente de alcalde, Tino Cordal, anunció que tienen planes para los 400.000 euros que quedarán libres tras saldar la deuda con los bancos. En concreto, en esta parroquia revisarán la red de alcantarillado del Río da Ucha para evitar inundaciones en épocas de lluvia e instalarán red separativa en Rúa Carreira, además de construir nuevas aceras, para evitar vertidos al Saco de Fefiñáns.

También se comprometen a remodelar el Parque da Seca, dotándolo de una pista multideportiva, ampliar las aceras de la Avenida de Vilagarcía, que actualmente no son accesibles, y continuar con el despliegue de la fibra óptica, actualmente con una media general en Cambados muy positiva, pues se pasó del 40 % de cobertura al 75 %. De hecho, el alcaldable también habló de la gestión realizada en este mandato de bipartito.



Otro de los proyectos de Somos Cambados es tener un carril bici “seguro, diferenciado do tráfico de coches e dos peóns aproveitando tramos do xa existente no paseo que vai dende o muíño da Seca ata San Tomé, pero completándoo e dando continuidade e seguridade”. Así conectará todo el centro urbano desde Fefiñáns-Corvillón hasta San Tomé e incluso valoran que, a partir de este eje, se vayan ampliando a otros punto y llegar incluso hasta As Telleiras de Castrelo y las playas de San Miguel de Deiro (Vilanova).