Somos culpa a Castro de “evitar dar a cara” al no convocar el Pleno pendiente de septiembre

Somos Ribadumia emitió hoy un nuevo comunicado muy crítico con el alcalde, David Castro. Esta vez, al hilo del Pleno pendiente de celebración.

El portavoz de la formación opositora, Sergio Soutelo, resumía así la situación: “Primeiro non convocou un Pleno do que sabia a data dende hai dous anos, logo convocouno fóra dos prazos legais; logo de convocalo, suspendeu a convocatoria sen avisar a ningún dos partidos da oposición, e por último, podendo convocar o Pleno para un día máis tarde, unha semana despois segue sen convocarse e non se ve intención de que o vaia facer”.



“Non contento con facer o ridículo cunha moi burda estratexia para evitar realizar un Pleno que é obrigatorio por lei”, añaden en su escrito, “aínda tivo a ben culpar a Somos Ribadumia”. El Pleno “tiña que terse convocado, como moi tarde, o martes día 3, antes das 21 horas. Non foi así”. “Nin se convocou, nin se nos comunicou que houbera ningún problema”.



En comisión, a preguntas de la oposición, “informouse que ningún dos sete concelleiros e concelleiras do Partido Popular, tres deles con liberación, incluído o alcalde, ‘se dera conta’ de que o Pleno estaba sen convocar”. “A solución proposta pasaba por convocar o Pleno ese mércores pola mañá e poñer tamén ese mércores a documentación a disposición da Corporación, deixando así á oposición sen tempo para consultar a documentación”. Soutelo se opuso y el Pleno, tras algunos vaivenes, indica Somos, fue finalmente suspendido.

"Non somos tan ilusos"

“Dende Somos Ribadumia non somos tan ilusos como para pensar que David Castro, que vive na confrontación continua, que non nos entrega a documentación que lle solicitamos en prazo nunca, e iso cando a entrega, e que se salta a legalidade vixente en cada Pleno, de repente suspenda un Pleno porque llo pedimos nós”, atacan.



Ven por ello en las decisiciones del gobierno local algo más intrincado: “A realidade é que David Castro non quería realizar este Pleno, que tiña orquestada toda a procesión, dende o primeiro paso ata o último, e que unicamente se serviu do noso escrito para xustificar a suspensión dun Pleno que xa tiña previsto suspender, como resulta evidente polas formas e os feitos, bloqueando as comunicacións e enredadno coa sede electrónica”.



“Aquí están os feitos para confirmalo”, aseguran: “unha semana despois o Pleno non foi convocado, nin se informou de cando se vai realizar”.



“David Castro deberá explicar cal foi o motivo de fuxirlle á oposición desta maneira, e que pretendía ocultar ou evitar nese Pleno, aínda que nos temos claro que o que David (Castro) pretende evitar é enfrontarse a Sergio Soutelo e responder ás preguntas de Somos”, valoran.



Finalmente, Somos concluye exigiendo que se “convoque de maneira inmediata o Pleno que tiña que terse celebrado o pasado 5 de setembro”, “coa mesma orde do día prevista”.