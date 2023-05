Somos expone su gestión y diseña un futuro humanizado y social para Cambados

Sol, un poco de viento fresco y ambiente familiar en el mitin de Somos Cambados. De familia numerosa porque no llegaron las sillas dispuestas en el Paseo da Calzada para que esta formación política, que partió de la nada hace ocho años, explicase su bagaje de gestión desde la solvencia económica, pasando por la diversidad cultural y la atención a los más desfavorecidos para que Cambados sea de las personas. No fue un mitin al uso, sino un encuentro de vecinos que buscan el porvenir de su pueblo a través del compromiso político y eso se plasmaba ayer en la sonrisa de oreja a oreja del número tres en las listas, Xurxo Charlín, que llegó justo para el inicio de los discursos para recibir las felicitaciones de los presentes por su reciente paternidad. Admitió que su intención era la de acompañar a su mujer y a Candela, su segunda hija, sobre todo tras un parto difícil, pero fue ella la que lo conminó a estar allí. El candidato, Tino Cordal, muy aplaudido, no se cebó con las críticas y sí con el Cambados que quiere para el futuro y que pasa por la humanización de calles accesibles, más aparcamientos para residentes, un parque canino, viviendas de alquiler social o la puesta en valor del Monte de A Pastora entre otras actuaciones

