Somos Ribadumia comunica que el Concello renuncia a recurrir la condena por la indemnización a una extrabajadora

Somos Ribadumia se mostró ayer satisfecho porque el Concello ha desistido de recurrir la sentencia que le condena a indemnizar con 30.100 euros a una trabajadora, ya jubilada, por un accidente laboral.



El grupo opositor señala que desconoce si ha sido “por erro ou intencionalmente”, pero lo que tiene claro tras revisar la resolución judicial es que en un primer momento había anunciado al Juzgado de lo Social número 2 de Pontevedra su pretensión de interponer recurso de suplicación, pero “deixou vencer o prazo legal” y la administración judicial “finalmente deu ao Concello por desistido do seu propio recurso e decretou a sentenza como firme”.

Quedan tres días para presentar una impugnación, pero “non parece que haxa motivo para tal cousa”, así que “a falta de facer efectivo o pago da indemnización remata aquí un proceso que leva supostos miles de euros en servizos xurídicos e algún Pleno extraordinario” por “unha guerra particular do alcalde”, insistió, y “pola irresponsabilidade de non ter contratados uns seguros –por accidente– que ían supoñer moito menos que en avogados”, añadió.