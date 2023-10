Somos Ribadumia considera injusto el sistema de reserva de plaza en la guardería municipal

Somos Ribadumia criticó ayer el sistema de reserva de plazas de la guardería municipal. Detalló que no permite solicitarla para los niños que vayan a nacer en el segundo semestre del año hasta el siguiente año, “deixando a moitas familias sen servizo cando o necesitan e cun problema de conciliación importante”.



El grupo del concejal opositor Sergio Soutelo aseguró que existen quejas verbales y por escrito ante el Concello y que cuando se abrió el plazo de reserva de plaza, en marzo, hubo personas a las que se les indicó que “só podían solicitalas se as crianzas tiñan data prevista de nacemento antes de xuño e que se non era o caso, que volveran cando naceran”. Sin embargo, cuando lo hicieron, “encontráronse con que non hai dispoñibles nin posibilidade de acceder a unha ata que volva a abrirse o prazo, en marzo de 2024”. Así las cosas, “se un neno nace en maio, en setembro pode ir á gardería, pero se nace en xullo, ten que agardar ata setembro do ano seguinte” y sus padres “teñen que buscarse a vida en garderías doutros concellos ou outras solucións; o agravio comparativo é evidente”, denunciaron.



De este modo, “esiximos unha solución” al gobierno local, reclaman, para que “todas as familias teñan un trato igualitario e as mesmas oportunidades”. Además, le acusan de tener “constancias” de las quejas existentes y no darles respuesta ni por escrito ni verbalmente.