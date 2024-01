Somos Ribadumia insta la suspensión del procedimiento para la cuenta general de 2022 por “erros de todo tipo”

Somos Ribadumia hizo público hoy un comunicado en el que señalan que el Concello cometió “erros de todo tipo” en la cuenta general de 2022. “O proceso ten vicios suficientes como para ter que solicitar a suspensión do mesmo, cousa que xa fixemos”, señalan.



“Sempre nos amosamos comprensivos coa complexidade que conleva a xestión económica do Concello, pero a situación volveuse insostible”, valoran en Somos. “Por terceiro ano consecutivo”, el procedimiento está “fóra de todos os prazos legais”, pero esta vez, además, el proceso “está cheo de erros, que nos obrigaron a tomar medidas e solicitar a suspensión do mesmo e o seu reinicio facendo as cousas correctamente”.



Critican que no se haya informado de la exposición pública en el tablón de anuncios y que “non existe un expediente ao que dar acceso á veciñanza”, al menos “non existía o 14 de xaneiro”, cuando un representante de Somos acudió a consultarlo. También subrayan que falta documentación en los trámites cuando no “ocultación intencionada de moitos gastos”. “Por exemplo, o Concello oculta en que gastou 166.000 euros da Festa do Viño, unha festa que inicialmente contaba cunha partida de 120.000”.



Preguntado el regidor, David Castro, afirma que “o que presentaron non procede” y que Secretaría puso a disposición de Somos la documentación. “Non é un tema político, senón técnico, pero entendo que algún partido queira responsabilizar ao alcalde. Asúmoo, porque nós defendemos aos traballadores (municipais), aínda que se equivocaran”. “Este partido só busca a crispación”. Lo mismo opina a respecto de las recientes críticas de Somos al desvelar que el Estado retiene 186.000 euros al Concello por no remitir el presupuesto de 2023. “Houbo certa demora”, concede el alcalde, “unha retención” que, en todo caso, “non supón perda de fondos, que sí sería preocupante”. Afirma que “xa se deu solución y que esperan el ingreso pendiente este mes.