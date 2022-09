SOS Sanidade denuncia la “tomadura de pelo” del Sergas al afirmar que está garantizada la Atención Primaria

La plataforma SOS Sanidade Sanxenxo ha denunciado la “tomadura de pelo” del Sergas al afirmar que que la Atención Primaria en el municipio está garantizada “a pesar de contar con menos da metade da plantilla habitual de médicos de familia, e levar desde xullo sen pediatra e de forma indefinida”.





De esta manera, el colectivo añade que el departamento autonómico ha reconocido la dificultad de cubrir plazas en toda Galicia, pero “esquece dicir que esa dificultade débese a máis dunha década sen cubrir as prazas vacantes por xubilacións, usando contratos interinos e con deplorables condicións laborais”.





La plataforma ha explicado también que el pasado martes en uno de los centros de salud del concello había “catro médicos de oito, por unhas horas só tres ao ter que saír un deles a cubrir unha urxencia”. Así, también critican las esperas para obtener citas médicas debido a “non existir substitutos dos ausentes”.





Por otro lado, SOS Sanxenxo también ha considerado que “pretender que as urxencias as atendan o persoal de enfermaría e un facultativo vía telefónica é un despropósito total. O que fai, de feito, que cada día se sature máis ao persoal e instalacións do hospital de referencia, e os pacientes cheguen en peores condicións de saúde ao mesmo”.





Recogida de firmas

Mientras, la plataforma comarcal SOS Sanidade O Salnés continúa con su campaña de recogida de firmas para la ILP que pide mejoras en la atención sanitaria, recalando ayer ante el centro de salud de Cambados. Su portavoz, José Manuel Ribadomar, indicó que este municipio es “un dos máis afectados polos recortes na Atención Primaria” e incidió en que “isto vén de hai moitos anos. Vaise deteriorando a sanidade pública cada vez máis. Parece que se intenta normalizar unha situación que é totalmente anormal”.







Así, Ribadomar recordó la falta de personal facultativo en los centros de salud durante el verano y remarcó que en Cambados “aínda por enriba en datas tan sinaladas como a Festa do Albariño non houbo médico”.





El portavoz hizo hincapié en la importancia de la ILP y la manifestación prevista para el 14 de octubre. En la mesa instalada ayer, el regidor cambadés, Samuel Lago, y los concelleiros Tino Cordal y Xurxo Charlín, firmaron en apoyo a la iniciativa.