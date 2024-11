Suárez acusa al PP de A Illa de recurrir un mes fuera de plazo la prórroga del agua

El teniente de alcalde de A Illa, Manuel Suárez, reprocha al PP local su “atrevemento e irresponsabilidade” al considerar que ha presentado un mes fuera de plazo el recurso de reposición que los conservadores formalizaron estos días contra la prórroga del contrato municipal de abastecimiento de agua.



El nacionalista ataca directamente las formas en que actuó el grupo opositor. “Primeiro presentaron unha alegación contra o acordo plenario, mostrando un absoluto descoñecemento do modo de impugnación dos actos administrativos”, indica. Ahora, “presentan un recurso de reposición contra un acordo do mes de setembro, descoñecendo que o prazo para a interposición dun recurso de reposición é un mes. Van alá máis de dous”.



Estas cuestiones formales sirven al miembro del bipartito para hilar también su ataque contra el fondo de la cuestión que plantean los populares. “Con estes antecedentes atrévense a alegar posible fraude de lei na prórroga do contrato”, al poner “en cuestión” el “informe de secretaría, dictado por un funcionario con habilitación de carácter nacional”.



Este documento informaría favorablemente la decisión de prorrogar el contrato del agua con Espina & Delfín por veinte años y no por los quince que contemplaba el contrato original. Esta es la contradicción que señala el PP, pero el nacionalista vuelve sobre el informe de Secretaría para señalar que “a duración das prórrogas non é un elemento esencial dos contratos” y que, por ello, asegura, “só estamos limitados pola duración máxima, que si se respecta no acordo tal e como di o informe”.



Críticas por la Xunta

Además, Suárez acusa al PP local y al edil no adscrito de parecer “alegrarse de que a Xunta de Galiza non invista na Arousa e desatenda as súas obrigas en infraestruturas portuarias, viarias, educativas ou neste caso que nos ocupa na construción da nova EDAR de Niño de Corvo”, que financiarán Estado y gobierno local.



La prórroga del contrato del agua redundará en 1,7 millones en favor del Concello, que se usarán para financiar su parte de la obra. Por ello, la negativa del PP a la operación y la falta de financiación autonómica llevan a Suárez a una crítica más abierta al grupo opositor local. “Se á oposición lle parece ben que a Xunta non colabore no financiamento da EDAR, e se están contra a prórroga do contrato de abastecemento”, “a única opción que quedaría sería repercutir eses dous millóns de euros nos recibos da auga aos veciños”. Por ello, acusan al PP y a Matías Cañón de “poñer trabas e entorpecer”, “con tal de desgastar ao goberno”. “A defensa dos intereses dos veciños non está dentro dos seus obxectivos”, concluye.