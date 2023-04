Terremoto y rebelión en el PP de Ribadumia ante la decisión “unilateral” de integrar a IR

Terremoto en el seno del Partido Popular de Ribadumia. El concejal, portavoz en la Corporación y candidato en 2019, Martín Vázquez, junto al resto de ediles, hacen públicas unas duras acusaciones contra la cúpula provincial del PP tras la integración de Independientes por Ribadumia (IR). Hasta el punto son contundentes que señalan directamente al “presidente provincial” de los conservadores, Luis López, culpándolo de actuar de forma “unilateral”, “sen contar coa xente do Partido Popular de Ribadumia” a la hora de tomar la decisión de integrar al alcalde, el hasta ahora independiente David Castro, como nuevo número 1 y candidato del PP en la localidad.



“David Castro é o candidato do PP provincial de Pontevedra”, arremeten. Un “candidato” que junto “ao seu equipo” habrían sido elegidos “unilateralmente” por López y cuya designación se "pretende facer creer que é o fruto dunha ‘integración’ de Independentes por Ribadumia no PP. Falso”, arremeten.

“Usurpación”

Opinan que tal maniobra ha sido “literalmente unha usurpación do Partido Popular de Ribadumia”, pero que, en ralidad, “segue a ser IR”: “Mesmo candidato, mesmo equipo e mesmo xeito de facer política, pero agora baixo o logotipo do Partido Popular”. Los concejales afirman que esta formación —la suya, al menos todavía— es “un partido que busca desesperadamente gobernar na Deputación e recuperar o control da Mancomunidade. E se para iso hai que regalar o partido a quen o rompeu, pois faise”.



De “falso” tildan también lo comunicado “polo presidente provincial” a los medios: Que la decisión de integrar a Castro “xurdeu nas últimas semanas”. Estos críticos afirman, por contra, que “os contactos comezaron durante a pandemia e a opción de David Castro como novo candidato xa era dende entón preferencia”.



“Condicionou o noso traballo”

Sostienen que fue tanto así que esa opción de “preferencia” funcionó como “condicionante para o noso traballo de oposición”. Los tres concejales del PP afirman que van a terminar el mandato —lo poco que queda de él— y en estas semanas “faremos o que non puidemos facer durante estes anos: Oposición ao actual equipo de goberno. Será curta, pero seguramente intensa”.



Lamentan que en el “longo proceso” que culminó en la integración de David Castro y buena parte de su equipo, el PP a nivel local, el de Ribadumia, “estivo totalmente a un lado. Non se tivo en conta en ningún momento a opinión do noso equipo, nin moito menos dos militantes”. “De feito, moita xente nas rúas sabía máis ca nós”.



A pesar de todo, aseguran que los miembros de este equipo municipal “demos a cara e recibimos os ataques de quen agora vai liderar o partido”. También “tentamos facer da integración unha realidade”, a pesar de “sentirnos traizoados e ninguneados polo presidente provincial”. “Topámonos cun muro de fronte, unha negativa incondicional por parte de David Castro para integrar membros do que ata o de agora era o Partido Popular no seu equipo”. Afirman, en suma, que “pretendía que deramos a cara por el, pero dende a grada. Porque para el, palabras textuais, os membros do PP de Ribadumia restan”.

“Integración fracasada”

Ahora, esta oposición que prometen la harán “coa cabeza ben alta” y con las “ganas intactas de traballar polos nosos veciños”, con la “conciencia tranquila de que non fomos nós” quien “vendeu a súa integridade” ni “quen puxo trabas á reunificación tan ansiada por moitos”. Una integración de la derecha en Ribadumia que, vaticinan, “resultará de novo un fracaso”.



Este último mensaje puede incluso leerse en clave electoral a corto plazo, sobre todo porque los concejales populares añaden que “hai vida na política máis aló do PP”, despidiéndose como los “de momento, concelleiros do Partido Popular de Ribadumia”.



Y todo eso, mientras se fragua el nuevo partido que, todo parece apuntar, se presentará a las elecciones de mayo: Xuntos por Ribadumia. Una formación que sigue avanzando en la conformación de su gestora y en la de su equipo electoral, y que podría comunicar la composición de ambas en los próximos días. Algunas fuentes hablan incluso de alguna sorpresa en la relación de nombres. Desde luego, en las quinielas hay nombres que cotizan al alza.