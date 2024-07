Vecinos de Cambados pelean desde hace 20 años por la "usurpación" de dos caminos públicos

Unos vecinos de Vilariño llevan 20 años peleando para que el Concello reclame unos caminos públicos que, aseguran, han sido usurpados por la propiedad de la Casa dos Maza, que incluye varias edificaciones y una gran superficie de terreno. En recientes fechas lo han vuelto a intentar ante el temor de que la apropiación que denuncian se consolide mediante prescripción adquisitiva, una figura del ordenamiento jurídico la cual concede derechos de propiedad por una posesión continuada en el tiempo.



Ambos pasos lindan con el histórico predio y el abogado de estos particulares, Iago Pillado, explica que han visto como desde 2003-2004 se fueron levantando cierres con muros y portales hasta el punto de integrar como parte del mismo varios tramos del camino de Cuíñas e íntegramente el de A Piedade, cuando en la parroquia “sábese que son de natureza pública dende tempos inmemoriais”.

"Non temos constancia de que si fixera algo"

Así las cosas, en 2012 presentaron un requerimiento a la dueña en aquel momento, la condesa Amelia González de la Maza, y ante el administrador de sus bienes, para provocar la interrupción de la prescripción adquisitiva. Dos años después llevaron el asunto ante el alcalde por aquel entonces, Luis Aragunde, pero “non temos constancia de que se fixera algo”, lamenta el letrado. Recurren a la administración local porque consideran que es quien debe reclamar como propietaria legítima.



Como prueba, estos cambadeses sustentan la memoria de los vecinos del lugar de Cortiñas con diversa documentación, como un mapa ortofotográfico del Sigpac, del periodo entre 1997 y 2003, “onde se pode ver que os camiños están abertos e non había peches”. Incluso presentan un vídeo sobre el estado de la finca antes del inicio de unas obras en una zona del de Cortiñas, en el que se aprecia “como aínda non hai muro divisor entre a fonte e o pío”.



Pero además, el abogado del despacho Pleia explica que en los documentos redactados a lo largo de las sucesiones familiares de la propiedad, “sempre se reflectiron como camiños públicos cando se falaba dos lindeiros, pero dende hai 10 ou 15 anos, empezan a dicir que eran da súa propiedade”.



El letrado estima que al haber presentado aquellos requerimientos, el plazo para que la propiedad se constituya en un derecho real mediante la prescripción adquisitiva se interrumpe. Sin embargo, este año caducarían esos 20 años y por eso, estos ciudadanos han vuelto a enviar una notificación, en esta ocasión a la Fundación Condado de Taboada, a la que la condesa legó todos sus bienes al fallecer sin descendencia y con el propósito de ayudar en la lucha contra el cáncer. Con eso, abrirían un nuevo plazo de interrupción, hasta 2044.

Nuevo gobierno

También han vuelto a llamar a las puertas del Ayuntamiento con el esperanza de que “este novo goberno teña unha actitude máis positiva” frente a su petición y “tome as medidas administrativas e procesuais necesarias para a recuperación para uso público” de estos viales y se garantice que no se consolide “a propiedade dominical por medio de usucapión adquisitiva”.



Más detalladamente, Pillado explica que, en una fecha indeterminada, pero en todo caso posterior a 2004, el Camiño de Cuíñas fue cerrado con dos portales en los tramos que circundan la Casa dos Maza, “apropiándose da superficie fronte ao edificio Cochera y pajera, e incluíndo dentro da finca o pozo de auga do que se sorte o pío, este último deixando fóra do muro”. Luego se instaló un tercero, “apropiándose nesta ocasión do tramo entre as fincas de Palomar e Prado de Lagar”.



En el caso de A Piedade, señala, que también por aquellas fechas, se levantó un muro que impide acceder a él desde su inicio en la parte baja, junto a la capilla de San Antón de a Modia, y así, quedó integrado en una enorme plantación de albariño que se ejecutó hace años. Por la parte de arriba, en su entronque con el de Cuíñas, “non consta ningún peche”, pero, en todo caso denuncian que ha perdido su función como paso público.

Otros casos

No es la primera vez que un grupo de vecinos toman acciones en este sentido. Vilariño también fue escenario del caso del camino de Monte do Corgo y el Ayuntamiento inició un proceso de investigación que concluyó recientemente.