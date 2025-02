Los vecinos de Portonovo muestran su malestar por las obras de A Peixeira y la eliminación de los aparcamientos

La asociación de vecinos San Cristóbal, en representación de gran parte de los residentes en Portonovo, muestran su malestar por las obras que se están llevando a cabo en el mirador de A Peixeira y la subida al campo de San Roque.

Los vecinos señalan que no se trata "dunha cuestión de se o proxecto gusta ou non gusta" ni tampoco de si los trabajos quedarán bien ejecutados, sino que critican que desde el gobierno local no se tuviera en cuenta a los vecinos de Portonovo a la hora de elaborar el proyecto "nin o que significa o mirador para eles".

Además, señalan que estas obras eliminarán muchas plazas de aparcamiento y no se crearán otras, lo que provocará problemas tanto a vecinos como a visitantes. De la misma manera, indican que estos trabajos convertirán esta zona en "espazos cheos de cemento en vez de xardíns" y que, además, las obras "devalúa as vivendas que antes tiñan vistas directas ao mar e a espazos verdes".

Motivos de las críticas

Entre las críticas que exponen los vecinos destacan que, a pesar de que llevaban varios años solicitando al Concello arreglos en el entorno del mirador (relacionados con el mantenimiento o cambio de baldosas) en el mes de septiembre se enteran a través de las redes sociales del proyecto previsto que, señalan, "supón un cambio radical" de esta zona. Así, señalan, en dicho plan, se preveía el cambio de ubicación de la estatua de A Peixeira, la eliminación del muro que sirve de protección en caso de temporal o la eliminación de 26 plazas de aparcamiento.

Al conocer esta intención, parte de los vecinos se pusieron en contacto con el Concello para concertar una reunión, ya que, señalan "sentímonos ninguneados e desprotexidos ante unha forma de facer as cousas que non conta coa xente dos pobos e parroquias, nin coa importancia dos seus símbolos". En el encuentro, señala la asociación, los vecinos se enteran de más pormenores de las obras como que perderán las vistas directas al mar porque plantarán árboles, que la duración de los trabajos será de tres meses y medio o que no se cortará el tráfico durante la actuación. Además, en esta reunión se acuerda que la estatua de A Peixeira no cambiará de ubicación.

Durante las obras -que ya se alargan cinco meses y provocó el corte de tráfico en algún momento- y tras ver algunos resultados, de nuevo los vecinos solicitaron una reunión con el alcalde para mostrarle, una vez más, "a súa preocupación, malestar e oposición aos deseño do proxecto por estar afectando as súas vivendas". A pesar de sentirse atendidos, señalan, nunca tuvieron noticias respecto a aus demandas.

Es por ello que, el pasado 9 de febrero, la asociación de vecinos convocó una reunión informativa en la que más de 200 asistentes mostraron su malestar por las obras. Entre las opiniones negativas que se vertieron destacan la pérdida de zonas verdes y la aparición, en su lugar, de "un muro de bloques de cemento e algún de granito".

Desde la asociación esperan que el Concello tenga en cuenta sus opiniones y reflexionen sobre esta obra que "consideramos unha aberración".