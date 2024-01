Los vecinos se vuelven a concentrar en Baltar para protestar por las carencias en el centro de salud

Varios cientos de personas asistieron este domingo a la concentración convocada por la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Sanxenxo delante del centro de salud de Baltar, en Portonovo, para reivindicar una vez más una sanidad pública de calidad.



Las portavoces Ana Fernández y Mari Camiña leyeron el manifiesto ante los vecinos en el que reflejaban la preocupación “polo empeoramento da atención sanitaria”.



Desde el colectivo insisten en que las jubilaciones, bajas y vacaciones del personal del Centro de Salud de Baltar siguen sin ser cubiertas, “sobrecargando deste xeito ó resto do persoal e non podendo ofrecer a calidade que lles gustaría ás persoas usuarias, que son as que rematan “pagando” as consecuencias coa súa propia saúde”.



En este sentido, aseguran que “algúns dos profesionais que están traballando neste centro de saúde nos confirman que están contratados de forma precaria, con contratos que se renovan semana a semana e posiblemente tan só ata finais de febreiro” y señalan que desde la Plataforma que en Baltar sigue sin haber un servicio continuo de pediatría.



También denuncian las filtraciones de agua que se produjeron recientemente en el centro, y critican que se siga sin tener información sobre cuándo se llevarán a cabo las reformas del ambulatorio, pues “no orzamento da Xunta non aparece por ningures nin sequera a mellora prometida e promulgada ós catro ventos tanto polo alcalde de Sanxenxo como pola Consellería de Sanidade”.



Asimismo, invitaron a acudir a la gran manifestación del domingo en Compostela para la cual habilitarán autobuses a un precio de 5 euros por persona reservando plaza en los teléfonos 986505323 o 986506450.