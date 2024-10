Vilanova aprueba el pago de facturas pendientes por medio millón con cargo al remanente

El Pleno de Vilanova de esta semana aprobó una modificación presupuestaria para el pago de facturas pendientes, por valor de medio millón de euros. Se trató de un nuevo expediente de modificación de crédito, que permitió echar mano de este dinero ingresado y no gastado, para asignarlo al abono de estas facturas atrasadas.



La operación contó con el apoyo del PP y la abstención de PSOE y BNG. La edil Renova no pudo asistir a esta sesión. Todos coincidieron en la necesidad de pagar las facturas, pero mientras para el gobierno local este tipo de operaciones son síntomas de una clara mejoría de las cuentas municipales, para la oposición significa que “non hai previsión” presupuestaria. “Habería que ter un orzamento claro”, reprochó la nacionalista Carmela Alfonso, que también afeó que el gobierno no presentase ya el presupuesto para 2025. “Estanse a pagar facturas do 2015”, lamentó la socialista María José Vales.



Enfrente, el teniente de alcalde, Javier Tourís, les afeó que les moleste que el Concello “teña un superávit de 500.000 euros”. El regidor, Gonzalo Durán, indicó que para el próximo presupuesto “estamos aún en plazo”, pero también advirtió que pude haber demoras, ya que “cambiamos de interventor, con todo lo que eso supone”. Eso sí, sacó pecho de las cifras: “La última vez que pregunté, había millón y pico en caja. El saldo bancario es positivo”. El Concello también bajó el periodo medio de pago a proveedores: Llegó a superar el año y está ya en el entorno de los sesenta días.



El Pleno, además, abordó otra cuestión económica, como fue la aprobación de la cuenta general de 2023, fiscalizada positivamente por la Comisión Especial de Cuentas y sin alegaciones en su exposición pública. El BNG votó en contra, “son contas enganosas”, argumentó. EL PSOE se abstuvo, justamente, por el reconocimiento extrajudicial de crédito que se planteaba a continuación. “Hay un remanente positivo de 900.000 euros y, por tanto, lo vamos a aprobar”, zanjó el alcalde, Gonzalo Durán.