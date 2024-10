Vilanova será inflexible con los malos olores de Sogama: “Estuvo a pocas horas de que le cerrásemos la planta”

El Concello de Vilanova será inflexible con los requisitos ambientales que se exigen a la planta de Sogama en Baión. Así lo aseguró el alcalde, Gonzalo Durán, en el Pleno de anoche. El regidor indicó que hace escasas fechas se produjo una fuga de mal olor que detectaron, antes que nadie, en el colegio de Baión. En cuanto hubo conocimiento, afirmó, se actuó de inmediato exigiendo las medidas necesarias a la empresa pública.



“Estuvo a pocas horas de que le cerrásemos la planta”, explicó el popular, que recuerda que estas instalaciones municipales funcionan bajo licencia municipal. “Le dimos licencia, pero con condiciones ambientales a rajatabla. Y, si no cumplen, ya saben”. “No puede oler. Me da igual que tengan que poner el doble de filtros, No es mi problema. No huele en ninguna planta de Europa y no va a oler aquí”, sentenció.

Durán también aseguró a la oposición durante el debate que “les garantizo que la dureza que mostramos no se le olvida ni a Sogama, ni a su presidente”.



Fue durante la moción socialista que pedía consenso para solicitar que no se incremente el canon de la basura y se exima a los vecinos de Baión de su pago, en contraprestación por tener allí la planta. El alcalde observó que esa exención no podría tener encaje legal, por lo que se accedió a modificar la moción, pidiendo en su lugar algún tipo de compensación para los vecinos. Así, obtuvo respaldo pleno. El Concello, de hecho, ya solicitó a Sogama un segundo convenio para financiar obras en la parroquia. “Ya hicimos un primero”, que supuso obras de saneamiento”.