La Xunta autoriza el regreso del polémico cartel de Cambados Ciudad del Vino a la rotonda de Vilariño

El edil de Pode está retomando proyectos como la apertura de la Rúa Pacheca y, como no podía ser de otro modo, el regreso del cartel de Cambados Ciudad Europea del Vino a la rotonda de Vilariño. Estos y otros asuntos fueron mociones aprobadas en sus años de oposición, pero el bipartito –sus actuales socios– no pusieron mucho empeño en llevarlas a cabo.



José Ramón Abal Varela quiere hacerlo en enero, cuando haya presupuesto, y ya tiene la autorización de la Axencia Galega de Infraestruturas con los requisitos que debe cumplir y que según él, son los mismos que podían haber adoptado sus socios para mantenerlo en la glorieta. Cabe recordar que la Xunta abrió un expediente sancionador porque no siguió sus indicaciones y se colocó demasiado pegado la carretera.

“Case me caen as lágrimas”

Así las cosas, pide colocarle por delante una barrera curva de seguridad de 12 metros de longitud y que entre ella y el letrero haya, como mínimo, 1,50 metros. El bipartito lo descartó porque consideraba que lo taparía y entonces perdería su razón de ser. También que el retranqueo afearía la fuente y tampoco veía viable la alternativa de elevarlo con un pedestal o algo similar para hacerlo visible, asegurando que superaría los 1,20 metros de altura y la Xunta no lo iba a permitir, así que optó por trasladarlo al Museo do Viño donde lleva desde hace años. “Case se me caen as lágrimas ao velo alí, escondido e apartado”, apunta Abal Varela, quien también defiende que “vai quedar ben”.



El asunto protagonizó intensos debates en el anterior mandato, cuando estaba en la oposición. “Foi un tema desagradable”, dice, y no se muerde la lengua: “Mentiuse con que non tiña autorización. Abriuse un expediente sancionador si –la amenaza de multa era de 2.000 euros–, pero ofrecíase a posibilidade de retiralo ou legalizalo. Se non fose viable, a Xunta non ía dar agora a autorización”, añadió.



Abal Varela aún era concejal de gobierno cuando llegó el requerimiento de la Xunta, en 2018, un año después de la colocación del enorme letrero. Pidió una prórroga para adoptar las medidas exigidas porque en ese momento no contaba con presupuesto y “baixo o convencemento de que ía seguir no goberno”, reconoce. Pero no fue así. Tras las elecciones de 2019 pasó a la oposición.



El concejal insiste en que recupere su lugar porque la declaración de Cambados como Ciudad Europea del Vino “foi un nombramento histórico e un catalizador de que a Festa do Albariño fose declarada de interese turístico internacional, ademais dun recoñecemento para toda a DO e o sector vinícola e enoturístico”. Además, señaló que se trata “dun elemento de publicidade gratuíta” en una ubicación estratégica, pues es una de las principales entradas a Cambados y punto de paso obligado para los turistas que recorren O Salnés.



El socio del actual cuatripartito también quiere tener una web municipal sobre enoturismo. Durante mucho tiempo criticó que PSOE y Somos dejaran morir la que les dejó en herencia. Indica que recuperar el dominio puede costar más de 2.000 euros porque lo compró una empresa, así que no descarta pasarlo al “punto es”, que “sería moito máis barato”.