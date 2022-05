La Xunta presenta en Sanxenxo la Travesía Náutica Xacobea 2022 con la peregrinación desde Cádiz

La conselleira do Mar en funciones, Rosa Quintana, acudió ayer a Sanxenxo para presentar la Travesía Náutica Xacobea 2022, la peregrinación a Galicia por mar, una ruta marítima “especial y singular” destacó, que emula la llegada de los restos del apóstol a tierras gallegas a bordo de la legendaria barca de pedra.



Durante el acto, que tuvo lugar en el Real Club Náutico de Portonovo, Quintana, que estuvo acompañada por la presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, y la comisaria del Xacobeo 2021-2022, Cecilia Pereira, animó a todos los navegantes de Galicia, España y del mundo entero a hacer el Camiño de Santiago por mar y conocer los encantos de la comunidad desde una perspectiva diferentes, bordeando sus costas.



La Travesía Náutica Xacobea, impulsada por la Asociación de Náuticos de Galicia (Asnauga), es una peregrinación por mar a vela de un mínimo de 90 millas hasta alguna de las instalaciones náuticas gallegas y que continúa a pie por el itinerario oficial del Camino Portugués durante siete kilómetros desde O Milladoiro hasta Santiago de Compostela.







Salida desde Barbate



En esta edición de 2022 Portos de Galicia propuso que la peregrinación partiera de Andalucía, remontando la costa portuguesa por el Atlántico para entrar en Galicia por Baiona y recorrer las Rías Baixas hasta Portosín (Porto do Son) con el objetivo de promocionar un mayor número de instalaciones náutico-recreativas de la comunidad Así, la comitiva saldrá del puerto de Barbate en Cádiz el próximo 28 de mayo para llegar a Santiago de Compostela el 13 de junio.



Esta salida desde Andalucía hizo que la Xunta y la Junta andaluza coordinen su participación en el evento fletando una embarcación oficial que hará todo el trayecto con medios de comunicación, representantes sectoriales e invitados de las dos administraciones a bordo. En este barco irán también periodistas especializados de otros países para difundir la importancia del Camiño de Santiago por mar y ampliar su repercusión internacional.



“Temos unha nova oportunidade para aproveitar o mar como camiño, un mar que ten algo de aventura, de emoción, de relax e de desconexión. Pódolles asegurar que se as paisaxes mariñas vistas desde terra son espectaculares, as que se xeran da costa vista desde o mar aínda o son máis. Para gravalas para sempre na memoria”, dijo Rosa Quintana.









Apoyo a otras rutas marítimas





A mayores de esta iniciativa, la Xunta también apoya otras peregrinaciones por mar como la ruta Sail the Way, que esta ocasión partirá el 24 de junio desde La Rochelle, en Francia, para llegar a Santiago el 14 de junio; y la Ruta do Cabaleiro das Cunchas, impulsada por la Fundación Traslatio, que saldrá de Póvoa de Varzim en Portugal el 16 de julio para completar el camino a la Catedral de Santiago el día 23 de julio.



La titular de Mar recordó que este tipo de actividades contribuyen a impulsar el sector náutico, que está remontando tras la pandemia y que cuenta con cerca de 400 empresas y 2.200 empleos directos, con un movimiento económico que ronda los 235 millones de euros y más de 80 millones de valor añadido. Solo el año pasado los puertos gallegos registraron 35.000 pernoctas en tránsito con un impacto económico de unos 3,5 millones de euros.